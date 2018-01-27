Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный раввин Москвы призвал оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии

Общество
27 января, 13:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, января. /ТАСС

Каждый должен оградить детей от любого вида нетерпимости, считает Пинхас Гольдшмидт

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Каждый должен сделать все возможное, чтобы оградить новые поколения от проявлений ксенофобии и любого вида нетерпимости, заявил ТАСС президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в Международный день памяти жертв Холокоста, который сегодня отмечают во всем мире.

"Холокост - это страшнейшее преступление двадцатого века. Сегодня, когда последние свидетели Катастрофы уходят из жизни, мы просто обязаны чтить священную память о шести миллионах убитых евреев и передать эту память нашим детям и внукам. Несмотря на усилия "подпольных" нацистов и различных политических сил в Европе, каждый из нас должен делать все возможное, чтобы оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии, антисемитизма и любого вида нетерпимости", - сказал собеседник агентства.

Гольдшмидт подчеркнул, что в этот день вспоминают не только жертв Холокоста, но и всех тех, кто ценой своей жизни победил фашизм. "В этот день мы вспоминаем не только погибших евреев, но и других жертв нацистского режима. Миллионы советских людей отдали свои жизни, чтобы победить нацистов и остановить нечеловеческий ужас, который проповедовала их идеология", - сказал главный раввин Москвы.

"Холокост создали люди, и только мы, люди, можем сделать так, чтобы он не повторился - никогда больше", - добавил он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
"Скандал - высшая форма рекламы": мнения зрителей о фильме "Смерть Сталина"
4
Почему японцы готовы выходить на пенсию после 70 лет
5
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
6
Спортсмены РФ подпишут декларацию, предполагающую отлучение от ОИ за нарушение правил МОК
7
Биатлонистка Юрлова-Перхт заявила, что Олимпиада для нее не имеет ничего общего со спортом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама