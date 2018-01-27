Главный раввин Москвы призвал оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Каждый должен сделать все возможное, чтобы оградить новые поколения от проявлений ксенофобии и любого вида нетерпимости, заявил ТАСС президент Совета раввинов Европы, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт в Международный день памяти жертв Холокоста, который сегодня отмечают во всем мире.

"Холокост - это страшнейшее преступление двадцатого века. Сегодня, когда последние свидетели Катастрофы уходят из жизни, мы просто обязаны чтить священную память о шести миллионах убитых евреев и передать эту память нашим детям и внукам. Несмотря на усилия "подпольных" нацистов и различных политических сил в Европе, каждый из нас должен делать все возможное, чтобы оградить будущие поколения от проявлений ксенофобии, антисемитизма и любого вида нетерпимости", - сказал собеседник агентства.

Гольдшмидт подчеркнул, что в этот день вспоминают не только жертв Холокоста, но и всех тех, кто ценой своей жизни победил фашизм. "В этот день мы вспоминаем не только погибших евреев, но и других жертв нацистского режима. Миллионы советских людей отдали свои жизни, чтобы победить нацистов и остановить нечеловеческий ужас, который проповедовала их идеология", - сказал главный раввин Москвы.

"Холокост создали люди, и только мы, люди, можем сделать так, чтобы он не повторился - никогда больше", - добавил он.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечается по решению ООН 27 января, в день освобождения Красной армией в 1945 году лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше, в котором были убиты более 1,1 млн человек, в том числе около 1 млн евреев. По оценкам историков, общее число жертв Холокоста превышает 6 млн человек.