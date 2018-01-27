Фонд "Талант и успех": выпускники "Сириуса" смогут заниматься наукой в лабораториях центра

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Студенты, которые участвовали в программах образовательного центра "Сириус", смогут заниматься наукой и помогут работать с детьми в новых лабораториях центра, сообщила на II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи" руководитель фонда "Талант и успех" Елена Шмелева.

"Мы договорились, что те дети, которые поступают к ним [в российские вузы], у них будет индивидуальный учебный план в вузе. Соответственно, у них будет группа повышенной подготовки в вузе плюс они получат возможность приезжать и работать здесь, потому что мы ожидаем, что здесь в ближайшее время будут лаборатории, и на пресс-конференции Владимир Владимирович [Путин] говорил об этом", - сказала Шмелева.

Она пояснила, что в лабораториях студенты смогут заниматься наукой и при этом будут заниматься с детьми.

"Сейчас мы уже открыли научные школы для наших выпускников - получателей грантов президента. Это такие интенсивные программы, только уже для студентов. Сейчас задача в том, чтобы открыть лаборатории, и тут были бы на короткие сессии очень статусные ученые", - пояснила ТАСС Шмелева.

По ее данным, к настоящему моменту в "Сириусе" побывали около 20 тыс. детей.

В декабре в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил о том, что рядом с образовательным центром "Сириус" в Сочи будут созданы современные научные лаборатории по нескольким направлениям и технопарки мирового уровня. Сейчас в Парке науки и искусства "Сириуса" уже существуют лаборатории прототипирования, системотехники и электроники, космических систем, биохакинга и нано-технологий, беспилотного транспорта. К весне здесь заработают лаборатории информационных технологий, генетики и когнитивных исследований в области образования, начнется создание технопарка.