Около 30 тыс. человек приехали почтить память жертв блокады Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 января. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. человек, включая ветеранов Великой Отечественной войны и школьников, приехали с цветами на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады Ленинграда. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе комитета по социальной политике Северной столицы.

"Сегодня на Пискаревском кладбище собрались около 30 тыс. горожан и гостей Санкт-Петербурга. Торжественно- траурная церемония возложения цветов длилась больше часа. В колоннах к монументу проследовали представители правительства Санкт-Петербурга, законодательного собрания, администрации районов, общественных организаций ветеранов и блокадников, силовых структур и многие другие", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы отдать дань памяти жертвам блокады Ленинграда в Петербург приехали ветераны из 16 стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Киргизии, Латвии, Литвы, Молдавии, США, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции и Эстонии. Вместе с жителями Северной столицы они принесли цветы на Пискаревское кладбище и возложили их к монументу Матери Родине.

В церемонии приняли участие губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов, а также председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Возложение цветов также состоялось на Серафимовском, Смоленском, Богословском, Невском воинском кладбищах, на площади Победы, на мемориале Красная Слобода и на других мемориалах и местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда. В память о подвиге ленинградцев с утра были зажжены факелы Ростральных колонн на стрелке Васильевского острова.