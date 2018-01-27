Опыт работы с инвалидами в "Кванториуме" Чечни рекомендуют другим регионам РФ

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Инклюзивные группы в детском технопарке "Кванториум" в Чечне оказались настолько эффективны и для инвалидов, и для здоровых детей, что теперь опыт республики будут рекомендовать другим регионам РФ, сообщила ТАСС гендиректор федеральной сети детских технопарков Марина Ракова в субботу в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

"Опыт работы "Кванториума" в Грозном - это большая удача: удалось систематизировать определенные подходы к работе с детьми с определенными сложностями, даже в случае с несохранным интеллектом. Результаты, которые мы получили, ошеломили - например, ребенок пришел с лексиконом 10 слов, после трех месяцев нахождения в нашей системе его лексикон был тысяча слов. Та смелость, с которой Грозный пошел на этот проект, сначала удивила, а теперь мы с представителями команды, которая это реализовывала, хотим это отмоделизировать и раздать всем субъектам", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что "Кванториум" в Чечне был создан в 2017 году. Предложение сформировать инклюзивные группы, где здоровые дети и инвалиды работают вместе, исходило от региона, и работа стала экспериментом.

"Не очень понятно, кому мы больше помогли. Компетенции, которые и планировалось развивать у обычных детей, развиваются с приставкой "гипер": мы видим, как сочувствие и сопереживание, умение взаимодействовать, помочь и понять, вырастают на порядки. И ребята [инвалиды], которые вдруг ощущают себя полностью социализированными, - с ними никто не сюсюкает, они сразу погружаются в проект", - добавила собеседница.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по нескольким актуальным направлениям - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.