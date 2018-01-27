Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.01:
$ 55.83
€ 69.61
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опыт работы с инвалидами в "Кванториуме" Чечни рекомендуют другим регионам РФ

Общество
27 января, 21:34 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 27, января. /ТАСС

По словам специалистов технопарка, за три месяца им удалось увеличить лексикон ребенка с 10 слов до тысячи

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 27 января. /ТАСС/. Инклюзивные группы в детском технопарке "Кванториум" в Чечне оказались настолько эффективны и для инвалидов, и для здоровых детей, что теперь опыт республики будут рекомендовать другим регионам РФ, сообщила ТАСС гендиректор федеральной сети детских технопарков Марина Ракова в субботу в кулуарах II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

"Опыт работы "Кванториума" в Грозном - это большая удача: удалось систематизировать определенные подходы к работе с детьми с определенными сложностями, даже в случае с несохранным интеллектом. Результаты, которые мы получили, ошеломили - например, ребенок пришел с лексиконом 10 слов, после трех месяцев нахождения в нашей системе его лексикон был тысяча слов. Та смелость, с которой Грозный пошел на этот проект, сначала удивила, а теперь мы с представителями команды, которая это реализовывала, хотим это отмоделизировать и раздать всем субъектам", - рассказала Ракова.

Она уточнила, что "Кванториум" в Чечне был создан в 2017 году. Предложение сформировать инклюзивные группы, где здоровые дети и инвалиды работают вместе, исходило от региона, и работа стала экспериментом.

"Не очень понятно, кому мы больше помогли. Компетенции, которые и планировалось развивать у обычных детей, развиваются с приставкой "гипер": мы видим, как сочувствие и сопереживание, умение взаимодействовать, помочь и понять, вырастают на порядки. И ребята [инвалиды], которые вдруг ощущают себя полностью социализированными, - с ними никто не сюсюкает, они сразу погружаются в проект", - добавила собеседница.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив. Технопарки призваны готовить молодые кадры по нескольким актуальным направлениям - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. В России уже открыты более 20 подобных технопарков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биатлонистки Экхофф, Мякяряйнен и Дорен-Абер поддержали не допущенную до ОИ Юрлову-Перхт
2
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
3
Сурков: новые предложения США по Украине выглядят реализуемыми
4
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
5
США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"
6
Апелляционный суд Англии завершил слушания по делу о долге Украины перед РФ в $3 млрд
7
Санкции США в отношении России. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама