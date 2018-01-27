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Опрос: большинство украинцев готовы выехать на заработки в Россию

Общество
27 января, 21:30 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 27, января. /ТАСС

Речь идет о более 63% опрошенных

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КИЕВ, 27 января. /ТАСС/. Большинство украинцев готовы откликнуться на предложение о работе в России и не имеют по этому поводу каких-либо предубеждений, несмотря на жесткий антироссийский курс действующих властей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного по заказу издания "Зеркало недели".

На вопрос об отношении к трудовой миграции в Россию 41,9% респондентов ответили, что это "приемлемая вещь, если дома заработок отсутствует". Еще 21,2% от числа опрошенных выбрали "философский" вариант ответа: "какая разница, где зарабатывать?". Таким образом, более 63% украинцев готовы выехать на заработки в Россию.

При этом исследование КМИС дало нетипичное, относительно других "русских" опросов, распределение результатов по регионам страны. Как констатировали авторы доклада, на Юге и Востоке Украины, которые традиционно тяготеют к России, были зафиксированы ожидаемые результаты 76,1% и 74,5% соответственно. Вместе с тем в центральной части страны людей, допускающих возможность работать в России, оказалось 74%, в западных областях - 58,6%. "Цифры, полученные в Центре и на Западе, требуют серьезного осмысления", - признали в КМИС.

В рамках этого же исследования респондентов спрашивали и о готовности покинуть Украину вовсе. При благоприятных условиях на такое согласился каждый третий.

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