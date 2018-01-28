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В Санкт-Петербурге простятся с Людмилой Сенчиной

Общество
28 января, 0:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, января. /ТАСС

Гражданская панихида состоится в Большом зале Театра музыкальной комедии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 января. /ТАСС/. Петербуржцы в воскресенье утром в Театре музыкальной комедии простятся с народной артисткой России Людмилой Сенчиной, скончавшейся 25 января.

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Как отмечается в информационном сообщении театра, "гражданская панихида состоится 28 января в 10:00 в Большом зале Театра музыкальной комедии. Отпевание пройдет в 12:30 в соборе Владимирской иконы Божией матери на Владимирском проспекте".

Согласно последней воле певицы, она будет похоронена на Смоленском кладбище, недалеко от могилы певца Эдуарда Хиля.

Сенчина обладала неповторимым сценическим обликом и репертуаром, во многом олицетворявшим уровень отечественной эстрады своего времени.

В некрологе, подписанном руководителями Санкт-Петербурга и деятелями культуры, отмечаются многие вехи ее творческого пути. Она была участницей знаменитого мирового совместного советско-американского турне "Дитя мира", стала лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов, среди которых фестиваль песни в Сопоте, конкурс "Золотая Лира" в Братиславе. Среди ее наград - почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

"Всенародную любовь и широкую известность Людмила Петровна получила, исполнив песню "Золушка" на новогоднем "Голубом огоньке". Многие произведения стали визитной карточкой артистки", - говорится в некрологе.

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