Трамп пожелал счастья принцу Гарри и его невесте

ЛОНДОН, 28 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп желает всего лучшего британскому принцу Гарри и американской актрисе и фотомодели Меган Маркл, однако вряд ли посетит их свадьбу в мае. Об этом, как информировало агентство Press Association, Трамп заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, которое будет показано в эфире телеканала ITV позднее в воскресенье.

"Я хочу, чтобы они были счастливы. Я действительно хочу, чтобы они были счастливы. Они выглядят прекрасной парой", - сказал он, отвечая на вопрос, хотелось бы ему присутствовать на торжественной церемонии, которая должна пройти 19 мая в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка под Лондоном.

Когда Морган напомнил Трампу о том, что во время президентской кампании в США Маркл поддерживала основную соперницу нынешнего хозяина Белого дома, кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон, и при этом самого Трампа называла женоненавистником и человеком, который сеет распри, президент США повторил: "Хорошо, я все еще надеюсь, что они будут счастливы".

Ранее британская газета Daily Mail сообщила о том, что Гарри не имел в планах приглашать нынешнего президента США, и по этой причине он принял решение не приглашать предшественника Трампа на президентском посту, Барака Обаму. Трамп подтвердил, что никакого приглашения не получал. "Я, по крайней мере, ничего об этом не знаю", - сказал он.