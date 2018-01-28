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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Общество
28 января, 3:59 UTC+3

Руководителям судоходных компаний рекомендовали принять меры предосторожности

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Материал из 1 страницы

ТАСС, 28 января. Камчатское управление МЧС опубликовало штормовое предупреждение на 28 января, ожидаются волны высотой до 9 метров.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в акваториях Тихого океана и Берингова моря объявлено штормовое предупреждение. Так, вечером 28 января 2018 года в Тихом океане ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 29 января 2018 года штормовое предупреждение распространится на прибрежных акваториях Усть-Камчатского, Елизовского, Карагинского, Олюторского, Алеутского районов Камчатки.

Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

Силы и средства Главного управления МЧС России по Камчатскому краю готовы оперативно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации, отметили в ведомстве.

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