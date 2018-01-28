Глава СПЧ: в акциях сторонников Навального приняли участие несколько тысяч человек

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. В акциях сторонников Алексея Навального приняли участие несколько тысяч человек. Об этом ТАСС со ссылкой на предварительные данные сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

"По предварительным данным, в акциях сторонников Алексея Навального, как в согласованных, так и несогласованных, приняли участие порядка 5 тыс. человек", - сказал Федотов, отметив, что окончательные итоги будут поведены по завершении публичных мероприятий. Он призвал сторонников Навального и представителей власти к сдержанности. "Акции еще продолжаются, и я призываю обе стороны к сдержанности и соблюдению закона", - подчеркнул глава СПЧ.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что в Москве на несогласованную акцию пришли 400 человек, в том числе журналисты и блогеры.

Из других городов в Совет поступила следующая информация. "В Екатеринбурге в публичной акции приняли участие порядка тысячи человек, в Новосибирске - около 600, в Нижнем Новгороде - порядка 550, в Перми - 380, в Челябинске - 350, в Омске - 270, в Саратове - 230, в Самаре - 220, в Красноярске - 205, в Томске и Владивостоке - 200, в Иркутске - 190, в Хабаровске, Барнауле, Кемерово - 150, в Ижевске - 120, в Тюмени - 115, в Оренбурге - 100, в Кургане - 80, в Комсомольске-на-Амуре - 70, в Чите - 63, в Улан-Удэ - 60, в Астрахани - 50, в Якутске и Южно-Сахалинске - 35, в Магадане - 20, в Благовещенске - 16, в Петропавловске-Камчатском - 1", - сообщает официальный сайт СПЧ.