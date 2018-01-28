Около 100 человек приняли участие в акции оппозиции в Липецке

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Порядка 100 человек приняли участие в акции оппозиции, которая состоялась в воскресенье в Липецке, она не была согласована с властями, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы управления МВД по региону Наталья Маслакова.

"В Липецке мероприятие прошло без нарушений, было около 100 участников. В полицию никого не доставляли", - сказала Маслакова. Акция, инициированная блогером Алексеем Навальным, прошла на площади Петра Великого, она продлилась менее часа.

Навальный собирался участвовать в предстоящих в марте выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца, однако Центризбирком отказал в регистрации его инициативной группы из-за наличия у него судимости по статье УК РФ "Присвоение и растрата", которая относится к категории тяжких. По делу "Кировлеса" в 2017 году его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком в один год и пять месяцев.