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Папа Римский Франциск посетил украинскую грекокатолическую церковь в Риме

Общество
28 января, 20:51 UTC+3 ВАТИКАН ВАТИКАН 28, января. /ТАСС

Обозреватели подчеркивают, что понтифик неоднократно осуждал конфликт на Украине, в котором "христиане убивают христиан"

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ВАТИКАН, 28 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск в воскресенье посетил украинскую грекокатолическую церковь Святой Софии в Риме по приглашению верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука). Об этом сообщает служба печати Святого престола.

Обозреватели подчеркивают, что Папа неоднократно осуждал конфликт на Украине, в котором "христиане убивают христиан". Глава Римско-католической церкви в 2016 году объявлял день сбора пожертвований в пользу украинского населения во всех католических церквях Европы.

Папа Римский Франциск вновь высказался за примирение на Украине. В своем приветствии римский первосвященник дал высокую оценку просветительской деятельности украинской католической общины в Италии. Он особо отметил "труд тысяч украинских женщин, домашних работниц, самоотверженно помогающих итальянским старикам и детям".

По официальным данным, в Италии проживает около 200 тыс. украинцев, но реальное число может быть вдвое больше. Грекокатолическая украинская церковь Святой Софии построена в Риме в 1969 году за счет фондов, собранных по инициативе украинского кардинала, предстоятеля Украинской грекокатолической церкви Иосифа (Слипый).

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