Вузы РФ впервые начнут готовить кинезиологов - специалистов по работе мышц человека

СОЧИ, 28 января. /ТАСС/. Российские вузы впервые приступят к подготовке кинезиологов - специалистов по работе мышц и двигательной активности человека, сообщила ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Тамара Михайлова в воскресенье на II Всероссийской конференции "Путь к успеху: стратегия поддержки одаренных детей и молодежи".

"Мы подписали соглашение с Минздравом, теперь будем готовить таких специалистов. Кинезиологи смогут заниматься развитием - работой мышц, моторикой. Особенно это полезно для тех видов спорта, где не так много двигательной активности. Минздрав впервые заключил соглашение с непрофильным вузом", - сказала Михайлова.

По ее данным, кинезиологов будут готовить 6-8 вузов, подчиняющихся Минздраву и Минспорта РФ. При этом она не уточнила сроки начала подготовки, сказав только, что в настоящее время разрабатывается программа для обучения таких специалистов.

Директор департамента спорта образовательного центра "Сириус", где сейчас ведется разработка программ по развитию юниоров в шахматах, хоккее и фигурном катании, Дмитрий Савин пояснил, что кинезиологи специализируются на изучении движений. В спорте высших достижений знания в биомеханике позволят оценить, насколько оптимальны те или иные позы или движения, как их нужно скорректировать, что мешает спортсмену получать от своей техники максимальную пользу и как это исправить.

"Этой специальности явно не хватало, в том числе для спорта. Эта специальность, если ее все-таки введут, заполнит брешь между уже существующими врачебными специальностями, которые помогают спортсменам", - отметил он.

Развитие двигательных навыков у детей

Кинезиологи, как отмечают специалисты, смогут решить лишь некоторые проблемы современного спорта. Одним из острых вопросов в последние годы стала низкая двигательная активность детей. Если в ХХ веке дети часто приходили в спортивные секции уже с хорошей физической подготовкой, то сейчас такого почти не встречается.

"Спрашивают выдающегося хоккеиста в Швейцарии о том, чем он до 10 лет, когда пришел в хоккей, занимался? Общей физической подготовкой, в горы ходил. А у нас тренеру дали 40 человек, и он только начинает развивать у них двигательные навыки в 9 лет", - рассказал руководитель отдела хоккея в "Сириусе" Владимир Братухин.

Для частичного решения проблемы он предложил создавать в РФ центры развития двигательных навыков, где дети могли бы заниматься с 3-5 лет. В таком возрасте еще не берут во многие секции, а другой возможности для физической подготовки у малышей зачастую нет. "Но родители должны принимать активное участие, а для этого должна быть соответствующая социальная реклама", - добавил Братухин.

Савин в беседе с корреспондентом ТАСС указал на то, что еще 20-30 лет назад маленькие дети, которых из-за возраста не принимали в спортивные школы, получали нужные нагрузки, гуляя на улице, лазая по деревьям и заборам, играя в подвижные игры.

"Потом большинство из нас, благодаря этому сформированному двигательному алфавиту, приходили в спорт и чего-то достигали. Сейчас большинство детей в гаджетах под присмотром мам, которые ни за что не позволят им залезть на какую-нибудь лестницу во дворе. Ни о каком лазании по деревьям или подвижных играх никто вовсе не говорит. Тепличная у детей жизнь", - отметил собеседник агентства.