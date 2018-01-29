Трамп вновь назвал себя "стабильным гением"

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал себя стабильным гением, отметив, что правильно питается и лишь изредка позволяет себе вредную пищу. Такую оценку себе он дал в интервью британскому телеканалу ITV, которое было показано в воскресенье.

"Я стабильный гений", - сказал Трамп, повторив определение, которое он ранее дал себе в Twitter.

Говоря о предпочтениях в еде и том, как часто он ест гамбургеры, пьет кока-колу, президент США отметил: "Я ем изысканную еду от одних из лучших поваров в мире, я ем здоровую пищу. Я также ем ту еду (упомянутую ведущим - прим. ТАСС) в некоторых случаях. Я думаю, что на самом деле я питаюсь довольно хорошо".

Споры об умственных способностях Трампа В США в начале января разгорелся скандал вокруг выхода в свет книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулфа. В ней содержится много нелицеприятных комментариев о Трампе. В том числе утверждается, что он якобы совершенно не умеет воспринимать информацию, не терпит советов и "интеллектуально не способен" справляться с ролью президента США. Трамп в ответ на это отметил, что двумя его "величайшими активами были психическая устойчивость и настоящий ум". По его словам, тот факт, что он "прошел путь от очень успешного бизнесмена до ключевой звезды на ТВ и президента США" свидетельствует о том, что он "не просто умный, а гений, очень стабильный гений".