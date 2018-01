WP: с помощью социальной сети для спортсменов можно обнаружить военные базы

ВАШИНГТОН, 29 января. /ТАСС/. Социальная сеть для спортсменов Strava позволяет обнаружить военные базы на всей планете. Об этом сообщила в воскресенье газета The Washington Post, подчеркнув, что "американские солдаты и не подозревают, что, совершая пробежки, раскрывают секретную информацию".

Как пишет издание, Strava, центральный офис которой расположен в Сан-Франциско, утверждает, что ее программами пользуются 27 млн человек по всему миру. Она предлагает GPS-приложение для бегунов, велосипедистов, лыжников, альпинистов и других любителей спорта, позволяющее им отслеживать свои забеги, заезды и походы через GPS, анализировать показатели физической активности, которые собирают фитнес-трекеры типа Fitbit.

Чтобы продемонстрировать свои возможности Strava поместила у себя на сайте в ноябре 2017 года интерактивную карту Global Heat Map, на который высвечиваются все районы, в которых занимаются спортом пользователи сети. При детализации изображения можно увидеть даже дорожки и тропы, используемые бегунами и велосипедистами. Как раз к ним, указывает газета, и проявил в минувшую субботу интерес 20-летний студент из Австралии Натан Разер, захотевший проверить, покажет ли карта занятия спортом американских солдат в Сирии.

Результат настолько его ошеломил, что он тут же сообщил о своем открытии в Twitter и привлек внимание аналитиков, военных, экспертов из многих стран, отмечает The Washington Post. Пользователи Twitter стали обмениваться сообщениями: один обнаружил "маршруты пробежек на пляже у предполагаемой базы ЦРУ в Могадишо (Сомали)", другой - "площадку размещения зенитно-ракетного комплекса "Пэтриот" в Йемене", а репортер из журнала The New Yorker - "расположение оперативных баз американских спецназовцев в зоне Африканского Сахеля".

Представитель Центрального командования ВС США полковник Джон Томас, к которому обратилась за комментариями газета, заявил лишь, что Пентагон "изучает возможные последствия использования этой карты". Он не стал отвечать на вопрос, разработаны ли какие-либо правила, регламентирующие применение американскими военнослужащими фитнес-трекеров и GPS-приложений.

The Washington Post приводит мнение международного эксперта по вопросам безопасности Тобиаса Шнайдера: "Эта карта - явная угроза безопасности. На ней видно, по каким улицам бегает тот или иной человек. На одной из американских баз в сирийском Эт-Танфе можно увидеть людей, бегающих кругами".