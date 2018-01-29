Волонтеры 2 февраля проведут в Волгограде квест по истории Сталинградской битвы

ВОЛГОГРАД, 29 января. /ТАСС/. Волонтеры Победы проведут в Волгограде квест по истории Сталинградской битвы, он состоится 2 февраля - в день 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в битве на Волге, сообщила в понедельник ТАСС представитель регионального отделения всероссийской общественной организации "Волонтеры Победы" Ирина Педорина.

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"Всероссийский исторический квест "Сталинградская битва" пройдет в Волгограде 2 февраля - в 75-летний юбилей Сталинградской победы. Участие в нем примут ... [более 100] волгоградских школьников и студентов, а также наши волонтеры",- сказала Педорина.

По ее словам, события игры будут происходить не в прошлом, а в настоящем.

"По легенде квеста игрокам предстоит попробовать себя в роли журналистов и собрать подлинные исторические факты, таким образом предотвратив переписывание истории Второй мировой войны, к которому прибегают некоторые представители Запада. А сам сценарий квеста создан на основе воспоминаний ветеранов Сталинградской битвы, с которыми заранее встречались и беседовали волонтеры Победы",- сказала собеседница агентства.

Проведение исторического квеста станет одним из ключевых событий Всероссийского слета волонтеров Победы, который впервые пройдет в Волгограде с 31 января по 4 февраля.

На него съедутся около 200 добровольцев со всей России - от Дальнего Востока до Калининградской области. Волонтеры Победы будут задействованы в основных событиях праздника, среди которых военный парад на главной площади города-героя, лазерное шоу на площадке у музея- панорамы и некоторые другие.

Всероссийская общественная организация "Волонтеры Победы" была создана в 2015 году и в настоящее время насчитывает около 160 тыс. человек.

Сталинградская битва коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны.

Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории.

Победы советских войск под Москвой и Сталинградом военные историки называют предвестниками Великой Победы 9 мая 1945 года.

Президент России Владимир Путин 20 февраля 2017 года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.