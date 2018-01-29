Роспотребнадзор подготовил новые санитарные правила для массовых мероприятий

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил проект санитарных правил и норм (СанПиНов) в период проведения массовых мероприятий, который обязывает работников общепитов делать профилактические прививки в соответствии с национальным календарем, а волонтеров - проходить обследование на туберкулез. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, организаторы массовых мероприятий, которые оказывают услуги размещения, проживания, питания, снабжения продуктами питания, ответственные за оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, должны организовать иммунизацию всех сотрудников в соответствии с национальным календарем профилактических прививок.

Работники, которые непосредственно связаны с организацией питания, должны быть привиты дополнительно против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне не позднее чем за 1 месяц до начала массовых мероприятий, а в осенне- зимний период также от гриппа, отмечается в документе.

Также в период подготовки к массовым мероприятиям волонтеры должны пройти внеочередной профилактический медосмотр на туберкулез, если с момента последнего флюорографического обследования прошло более одного года, следует из проекта СанПиН.

Также Роспотребнадзор в период проведения массовых мероприятий организует круглосуточный оперативный штаб, а для обмена оперативной информацией будет использоваться специальное программное обеспечение.

Как прокомментировали ТАСС в пресс-службе ведомства, новый СанПиН суммирует опыт, полученный при проведении международных массовых мероприятий в последние годы. "Исчерпывающий, полный перечень всех санитарных и эпидемиологических требований к организации международных массовых мероприятий позволит снизить риски для здоровья населения, участников таких мероприятий", - рассказали в Роспотребнадзоре.