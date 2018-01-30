Путин: в России уделяется большое внимание патриотизму

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Работа по патриотическому воспитанию в России достаточно развита, в дальнейшем ей также будет уделяться большое внимание. Это подтвердил во вторник президент РФ Владимир Путин, баллотирующийся в порядке самовыдвижения на пост главы государства на мартовских выборах, на встрече со своими доверенными лицами.

Вопрос о патриотическом воспитании в РФ поднял на встрече член Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров, заявивший, в частности, о необходимости большей поддержки ветеранских организаций, их приобщении к воспитанию молодого поколения.

"То, что надо больше уделять внимания [патриотическому воспитанию], то я согласен. Может, если кто-то где-то не дорабатывает, то будем над этим работать", - отреагировал Путин.

По его мнению, в России "много уделяется внимания патриотизму". Однако, признал он, всегда были те, кто считает, что патриотизм - это прибежище негодяев". "Это штамп давно известный", - убежден Путин. При этом он оговорился, что "если кто-то злоупотребляет этим понятием [патриотизм] для решения личных задач, то да, патриотизм становится прибежищем".

Но, подчеркнул президент, "патриотизм - это прежде всего любовь к Родине, а любовь нельзя ни купить, ни подарить". "Но мы можем создать условия, чтобы молодой человек понимал и дорожил тем, что ему досталось от своих родителей, дедов, прадедов. Это все должно быть в нашей душе, в нашем сердце, это то, без чего человек вообще не может жить", - констатировал Путин. Без этого чувства, полагает он, человек будет похож на перекати-поле.

Глава государства в этом контексте рассказал о недавно переданной ему архивной находке, связанной с судьбой его прапрапрадеда, который форсировал Дунай, был одним из первых представлен к Георгиевскому кресту. Путин процитировал сопроводительное письмо, которое получила воинская часть его предка при форсировании Дуная: "Вашему полку выпала честь форсировать Дунай и первым вступить на территорию неприятеля".

"Их под пули посылали, на смерть, а слова какие - "вам выпала честь", - обратил внимание Путин, признав, что подобные слова "остаются на всю жизнь". "Конечно, нужно использовать все возможности для того, чтобы молодые люди знали об этом, и нужно, конечно, использовать наших ветеранов, потому что лучше них это вряд ли кто-то расскажет, донесет до молодого человека правду о нашей истории", - согласился Путин с Бочаровым.

"И тогда молодой человек сможет лучше смотреть в будущее, определяя его, потому что только молодое поколение будет определять будущее страны", - резюмировал он.