Число улучшивших жилищные условия молодых семей в Адыгее выросло вчетверо

МАЙКОП, 30 января. /ТАСС/. Число молодых семей Адыгеи, улучшивших свои жилищные условия благодаря господдержке, за последние четыре года возросло более чем в четыре раза, в минувшем году субсидии на эти цели получили 264 семьи. Об этом министру труда и соцзащиты РФ Максиму Топилину в Майкопе сообщила во вторник вице-премьер республики Наталья Широкова.

"В республике предусмотрена помощь в улучшении жилищных условий: молодым семьям предоставляем социальную выплату на приобретение квартиры или строительство индивидуального жилого дома, а также выделения земельных участков. Число молодых семей, которые улучшили свои жилищные условия благодаря субсидии, ежегодно растет. За последние четыре года - с 2013 по 2017 год - увеличилось более чем в четыре раза. В минувшем году ее получили 264 молодые семьи", - сказала она.

Как прокомментировал ТАСС руководитель отдела строительства Министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Махмуд Хуранов, в этом году свидетельства о получение социальной выплаты на улучшение жилищных условий получат 285 семей - на 8% больше, чем в 2017 году. На эти цели направлено 203 млн рублей, из которых 83,6 млн рублей - федеральные средства, 50 млн рублей - республиканские и 69,4 млн рублей - средства местных бюджетов.

"Это произошло за счет увеличения на 27 млн рублей финансирования субсидий по республиканской госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами на 2014-2020 годы" и федеральной госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". А в целом за последние 13 лет господдержка молодых семей Адыгеи в этой части превысила 1 млрд рублей", - пояснил Хуранов.

Участником ФЦП может стать молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и одного и более ребенка, в которой возраст каждого из супругов или одного родителя (в неполной семье) не превышает 35 лет. Программа ориентирована на молодых семей, которые имеют возможность взять ипотечный кредит, добавив средства материнского капитала либо часть собственных сбережений. Госсубсидия, сумма которой по Адыгее составляет в среднем порядка 190 тыс. рублей на человека, позволяет сделать молодежи первоначальный взнос при приобретении жилья, добавил руководитель отдела строительства и стройиндустрии.

В Адыгею для ознакомления с реализацией в республике основных направлений социальной политики во вторник прибыл Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. Руководитель федерального ведомства оценил реализацию в республике пилотного проекта "Электронный больничный", посетив Майкопскую городскую поликлинику № 1, а также один из МФЦ Майкопа. В Кошехабльском районе Топилин побывает в комплексном центре социального обслуживания населения. Рабочая поездка в Адыгею для министра завершится открытием после реконструкции Адамийского психоневрологического дома-интерната.