Молодые сотрудники московского дипкорпуса проведут неформальную встречу в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Молодые сотрудники московского дипломатического корпуса проведут неформальную встречу в Москве в преддверии Дня дипломатического работника. Об этом в среду сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Восьмого февраля в 19 часов в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса при Министерстве иностранных дел Российской Федерации (ГлавУпДК) состоится неформальная встреча и общение с молодежью московского дипломатического корпуса, - сказала она. - Проводит это мероприятие Совет молодых дипломатов МИД РФ".

Захарова рассказала о повестке мероприятия. "В программе - презентация деятельности Совета молодых дипломатов, рассмотрение итогов I Глобального форума молодых дипломатов, который состоялся в октябре 2017 года в Сочи на полях XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, обсуждение планов проведения II Глобального форума, которое запланировано на текущий год, и создание Международной ассоциации молодых дипломатов и московского дипломатического клуба", - сообщила она. Захарова пояснила, что аккредитация на мероприятие осуществляется через Совет молодых дипломатов.

Профессиональный праздник российских дипломатов - День дипломатического работника - отмечается 10 февраля.

Совет молодых дипломатов - молодежная общественная организация Министерства иностранных дел РФ. Совет создан в 2001 году по взаимной инициативе руководства и активной молодежи МИД. Основные задачи совета - повышение профессиональной квалификации молодых сотрудников, поддержание традиций дипломатической службы и корпоративного духа, содействие созданию необходимых социально-бытовых условий работы молодых сотрудников и повышение мотивации молодежи, налаживание обратной связи с руководством министерства, развитие творческого и научного потенциала в целях эффективной самореализации молодежи, сотрудничество с общественными организациями МИД России.