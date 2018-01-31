Храм в честь небесного покровителя десантников Илии-пророка введен в эксплуатацию в Москве

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Храм на 200 прихожан в столичном районе Северное Бутово введен в эксплуатацию в рамках городской Программы строительства православных храмов, говорится в сообщении департамента градостроительной политики столицы.

"На пересечении улиц Грина и Куликовской в Северном Бутове на юго-западе столицы введен в эксплуатацию храм в честь пророка Божия Илии - небесного покровителя воинов-десантников", - отмечается в сообщении со ссылкой на руководителя департамента Сергея Левкина.

Здание храма в стиле XVIII века возведено за счет инвесторов и пожертвований прихожан. На сегодняшний день завершается установка ограждения вокруг храмовой территории, весной текущего года будет продолжено обустройство прилегающей территории.

Всего на территории Юго-западного административного округа столицы действуют 30 православных храмов, построенных в рамках выполнения программы, приводятся в сообщении слова советника мэра Москвы и депутата Госдумы Владимира Ресина, курирующего программу. Под строительство новых храмов в округе подобраны 24 участка, четыре храма находятся в активной стадии строительства, по трем адресам работы только начинаются, еще четыре храма - в стадии проектирования, отметил Ресин.

Программа по строительству православных храмов в Москве стартовала в 2010 году, за прошедшие восемь лет в Москве возведено 62 храмовых комплекса, ранее сообщал ТАСС.