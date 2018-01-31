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Программа переселения из аварийного жилья в Ивановской области завершится в июне

Общество
31 января, 17:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ отметил, что в регионе осталось завершить строительство одного дома для переселенцев

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МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Программа переселения из аварийного жилья в Ивановской области завершится в июне 2018 года, после окончания строительства последнего многоквартирного дома в поселке Савино. Об этом сообщил журналистам в среду председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России Сергей Степашин, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"Дом [в поселке Савино] достроят, в июне месяце программа будет закрыта", - сказал он. По словам Степашина, программа переселения должна была завершиться в регионе в конце 2017 года. "К концу прошлого года все должно быть выполнено. К сожалению, мы с вами видим, что программа недовыполнена - остался по сути дела один дом", - отметил председатель наблюдательного совета фонда.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ивановской области, в свою очередь, отметил, что в ходе рабочей встречи со Степашиным, ему удалось договориться о решении других проблем ЖКХ в регионе.

Ранее сообщалось, что последний в области многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилья в поселке Савино региональные власти планировали завершить в августе 2017 года, однако сроки неоднократно сдвигались. В декабре Воскресенский в ходе поездки в поселок распорядился завершить строительство объекта в кратчайшие сроки. По данным пресс-службы правительства региона, в декабре объект был готов на 60%. На строительство было выделено 38 млн рублей.

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