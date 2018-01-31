Захарова: РФ намерена полноформатно участвовать в создании музея-мемориала в Собиборе

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Россия придает первостепенное значение участию в проекте по созданию нового музея-мемориала в бывшем нацистском концлагере в Собиборе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова директора Польского института международных дел о том, что Нидерланды заблокировали подключение России к проекту музея "Собибор".

"Господин [Славомир] Дембски написал о том, что якобы Нидерланды, а не Польша заблокировали подключение России к участию в международном управляющем комитете, отвечающем за строительство обновленного музея на месте бывшего нацистского лагеря смерти Собибор. <...> Необходимо проверить, насколько эта информация соответствует действительности. От представителей международного управляющего комитета из других европейских столиц поступали иные сигналы. Для нас первостепенное значение имеет обеспечение полноформатного участия России в этом проекте, без перекладывания ответственности на других, чем, видимо, занимаются в других столицах", - сказала она.

Концлагерь Собибор действовал с мая 1942-го по октябрь 1943 года. За это время там были убиты 250 тыс. евреев из Польши и других европейских стран. Узников в лагерь привозили по железной дороге, которая заканчивалась в Собиборе, что способствовало сохранению местоположения этого лагеря смерти в тайне.

Лагерь прекратил существование после восстания узников, возглавленного советским офицером Александром Печерским. В восстании приняли участие около 400 заключенных, им удалось убить нескольких охранников и через минное поле уйти в лес. Около 80 человек погибли при побеге, 170 были позже обнаружены при облавах и расстреляны, еще около 100 человек были выданы нацистам или убиты местными коллаборационистами. До конца войны дожили лишь 53 участника восстания.

Сразу после побега узников фашисты сравняли лагерь с землей, вспахали поля и засадили их картофелем и капустой. После окончании войны польские власти установили в этом месте памятник, представляющий собой фигуру матери, прижимающей к себе ребенка.