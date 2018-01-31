Власти Калининградской области в 2018 году выделят на благоустройство городов 190 млн руб.

КАЛИНИНГРАД, 31 января. /ТАСС/. Объем финансирования программы конкретных дел - программы благоустройства муниципальных образований Калининградской области в 2018 году - составит 190 млн рублей, сообщил в среду журналистам зампред регионального правительства - министр по муниципальному развитию и внутренней политике Александр Торба.

"Объем финансирования программы конкретных дел в 2018 году составит 190 млн рублей, 50% направляются на улучшение в населенных пунктах водоснабжения в рамках реализации программы "Чистая вода", - сказал он, отметив, что программы, составленные по предложениям жителей, муниципалитеты должны защитить в первой декаде февраля в правительстве области, а в апреле - приступить к их практической реализации.

По данным пресс-службы регионального правительства, в 2017 году программы конкретных дел реализовывались во всех 22 муниципальных образованиях Калининградской области. В ее 673 населенных пунктах благоустроено 694 объекта. В 137 городах и поселках улучшено качество воды, а также благоустроены парковые зоны в райцентрах, освещены улицы общей протяженностью более 49 км, обустроено 38 кв. км тротуаров и пешеходных дорожек. Благодаря программе конкретных дел построено 80 спортивных и детских игровых площадок, установлено 30 новых остановочных павильонов.

Программа конкретных дел направлена на улучшение качества жизни населения и приведение в порядок сел и городов. В Калининградской области она начала работать с 2011 года. В 2017 году на финансирование программы также было направлено 190 млн рублей.