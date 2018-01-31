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Волонтеры со всей страны собрались в Волгограде на слет в честь Дня Сталинградской победы

Общество
31 января, 22:26 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 31, января. /ТАСС

На слет приехали 200 волонтеров

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ВОЛГОГРАД, 31 января. /ТАСС/. Слет волонтеров - послов Победы, открылся в среду в Волгограде - за два дня до празднования 75-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, которое масштабно отметят в городе-герое 2 февраля. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь волгоградского отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Денис Спирин, "слет послов Победы в Волгограде сегодня торжественно открыт, в нем принимают участие 200 волонтеров из всех 85 регионов страны".

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Пресс-секретарь привел слова главы Росмолодежи Александра Бугаева, сказанные участникам слета: "То, что вы делаете - это не просто благое дело и гражданский долг, это дань памяти тем людям, которые дали нам жизнь. Общая история и общая память делает нас единым народом. Всегда помните о наших ветеранах. Запоминайте и рассказывайте другим об их подвигах - это очень важно".

Послы Победы примут участие в ключевых событиях 2 февраля - военном параде, всероссийском историческом квесте "Сталинградская битва", праздничном концерте, возложении цветов на Мамаевом кургане и других. Накануне праздника к добровольцам обратился участник Сталинградской битвы Владимир Петрович Паненко: "День Сталинградской победы положил начало освобождению страны от фашисткой оккупации. Берегите память. Особенно в современных условиях, когда многие пытаются исказить истинную историю нашей страны".

Сталинградская битва коренным образом изменила ход Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. Германия так и не смогла оправиться от этого поражения, крупнейшего по своим масштабам в ее военной истории. Победы советских войск под Москвой и Сталинградом военные историки называют предвестниками Великой Победы 9 мая 1945 года.

Президент России Владимир Путин 20 февраля прошлого года подписал указ о праздновании 75-летия разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск в Сталинградской битве.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин приедет в Волгоград 2 февраля, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Сталинградской битве.

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