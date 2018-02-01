Небензя назвал делом чести сохранение памяти о борцах с нацизмом

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия считает делом чести сохранение памяти о миллионах людей, которые отдали свои жизни ради спасения новых поколений от ужасов нацизма. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на закрытии выставки в штаб-квартире всемирной организации, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Дипломат отметил, что узники концлагерей "не сдавались и оказывали сопротивление нацисткой машине смерти". Он напомнил, что в этом году отмечается 75-я годовщина восстания в концлагере Собибор, вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. "Руководил восстанием советский лейтенант, еврей по национальности, Александр Печерский. Этот удивительный подвиг людей, которые, не страшась смерти, отстаивали свою свободу и человеческое достоинство, поражает и сегодня", - сказал Небензя.

"Ради спасения новых поколений от ужасов нацизма миллионы людей отдали свои жизни. Сохранение памяти о них является для России и для всего международного сообщества делом чести. Это наш долг перед теми, кто принес себя в жертву ради мира и человечества", - подчеркнул постпред РФ.

#Nebenzia: Atrocities committed by the Nazis and their heinous crimes have no limitation statute, they cannot be justified or forgiven. Any attempt to suppress or distort the truth about them, to falsify their history is intolerable and immoral. https://t.co/ZNtAP5I2oh pic.twitter.com/7aDYTKzLNC — Russian Mission UN (@RussiaUN) 1 February 2018

По его словам, Холокост был "катастрофой мирового масштаба, которая никогда не должна повториться в будущем". "Эта трагедия - горькое предостережение всему человечеству, что без Великой Победы в 1945 году не было бы ни одного свободного народа. Не было бы и Организации Объединенных Наций", - указал Небензя.

День памяти и годовщина блокады Ленинграда

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке последние дни проходила череда мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Эта дата отмечается 27 января - в день, когда в 1945 советские войска освободили Освенцим.

18 января при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН открылась выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", в которой впервые детально освещается роль Красной армии и советских военных медиков в освобождении и спасении евреев - узников гетто и лагерей смерти.

Как напомнил в среду постпред РФ, дата 27 января связана "с еще одной страшной страницей истории". В этот день в 1944 году закончилась фашистская блокада Ленинграда. "Продолжавшаяся почти 900 дней, она унесла жизни сотен тысяч жителей города. Свидетельства переживших этот кошмар по-прежнему леденят кровь. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Ленинграда, стойкостью и мужеством его жителей", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что у преступлений нацистов нет срока давности, а любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю преступны, недопустимы и безнравственны.