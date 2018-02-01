Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Небензя назвал делом чести сохранение памяти о борцах с нацизмом

Общество
1 февраля, 3:10 UTC+3 ООН ООН 1, февраля. /ТАСС

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что Холокост был "катастрофой мирового масштаба"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 1 февраля. /ТАСС/. Россия считает делом чести сохранение памяти о миллионах людей, которые отдали свои жизни ради спасения новых поколений от ужасов нацизма. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на закрытии выставки в штаб-квартире всемирной организации, приуроченной к Международному дню памяти жертв Холокоста.

Смотрите также
Ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин

Участник освобождения Освенцима: в глазах заключенных была радость, что кончился тот ад

Дипломат отметил, что узники концлагерей "не сдавались и оказывали сопротивление нацисткой машине смерти". Он напомнил, что в этом году отмечается 75-я годовщина восстания в концлагере Собибор, вошедшего в историю как самое масштабное сопротивление узников. "Руководил восстанием советский лейтенант, еврей по национальности, Александр Печерский. Этот удивительный подвиг людей, которые, не страшась смерти, отстаивали свою свободу и человеческое достоинство, поражает и сегодня", - сказал Небензя.

"Ради спасения новых поколений от ужасов нацизма миллионы людей отдали свои жизни. Сохранение памяти о них является для России и для всего международного сообщества делом чести. Это наш долг перед теми, кто принес себя в жертву ради мира и человечества", - подчеркнул постпред РФ.

По его словам, Холокост был "катастрофой мирового масштаба, которая никогда не должна повториться в будущем". "Эта трагедия - горькое предостережение всему человечеству, что без Великой Победы в 1945 году не было бы ни одного свободного народа. Не было бы и Организации Объединенных Наций", - указал Небензя.

День памяти и годовщина блокады Ленинграда

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке последние дни проходила череда мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста. Эта дата отмечается 27 января - в день, когда в 1945 советские войска освободили Освенцим.

Смотрите также
Ленинград после снятия блокады, 1944 год

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Досье

18 января при участии министра иностранных дел России Сергея Лаврова в штаб-квартире ООН открылась выставка "Холокост: уничтожение, освобождение, спасение", в которой впервые детально освещается роль Красной армии и советских военных медиков в освобождении и спасении евреев - узников гетто и лагерей смерти.

Как напомнил в среду постпред РФ, дата 27 января связана "с еще одной страшной страницей истории". В этот день в 1944 году закончилась фашистская блокада Ленинграда. "Продолжавшаяся почти 900 дней, она унесла жизни сотен тысяч жителей города. Свидетельства переживших этот кошмар по-прежнему леденят кровь. Мы преклоняемся перед подвигом защитников Ленинграда, стойкостью и мужеством его жителей", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что у преступлений нацистов нет срока давности, а любые попытки замолчать эти события, исказить, переписать историю преступны, недопустимы и безнравственны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
блокада Ленинграда Вторая мировая война Великая Отечественная война
Персоны
Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Пентагон опубликовал пять видео маневров Су-27 во время перехвата самолета-разведчика США
4
Путин извинился перед олимпийцами за то, что власти не смогли оградить их от нападок извне
5
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
6
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
7
Глава "Нафтогаза": Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама