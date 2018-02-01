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Росрыболовство на Сахалине проведет внеплановую проверку "ДВ-флота"

Общество
1 февраля, 3:50 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

В настоящее время проверки проводит транспортная прокуратура и следственный комитет

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 февраля. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалино-Курильское территориальное управление федерального агентства по Россрыболовству проведет внеплановую проверку компании "ДВ-флот", судовладельца пропавшего в Японском море судна "Восток". Об этом ТАСС сообщил врио руководителя теруправления Кулиев Самир Джафар оглы.

"Мы планируем в ближайшее время приступить к внеплановой проверке соблюдения норм безопасности мореплавания в ООО "ДВ-флот". В настоящее время проверки проводит транспортная дальневосточная прокуратура и следственный комитет на транспорте", - сказал Кулиев.

По его словам, 8 февраля ведомство планирует провести большое совещание на тему безопасности мореплавания с рыбопромышленными предприятиями Сахалина.

25 января в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены несколько предметов и два пустых плота. Морской спасательно-координационный центр Владивостока в понедельник приостановил активную фазу поисковой операции, ее проведение взяло на себя МЧС, задействовав самолеты Бе-200.

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Сахалинская область Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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