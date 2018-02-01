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Росрыболовство решило продолжить поиски "Востока" судами промыслового флота

Общество
1 февраля, 4:02 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 1, февраля. /ТАСС

Самолеты МЧС Бе-200 также возобновили поиски пропавшего траулера

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ВЛАДИВОСТОК, 1 февраля. /ТАСС/. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовтство) приняло решение продолжить поиски пропавшего в Японском море судна "Восток" силами промыслового флота. Об этом в четверг сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю.

"Руководством Росрыболовства принято решение продолжить поиски силами рыбопромыслового флота, находящегося вблизи района промысла. В районе поиска находятся малый транспорт рефрижератор "Остров Ионы", большие транспортные рефрижераторы "Озерск" и "Кан ан Рифер", которые в светлое время суток привлечены к поиску. Координатором в районе поиска назначено судно "Шанс-103", - сообщает пресс-служба.

В четверг поиски "Востока" продолжили самолеты Бе-200, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, первый борт уже вылетел в районе проведения операции. Уточняется, что к утру четверга самолетами осмотрено 34 тыс. 491 кв. км акватории, морскими судами - 9 тыс. 720 кв. км.

В четверг, 25 января, в Японском море в 50-70 милях от приморского порта Посьет сработал аварийный буй на рыболовном морозильном судне "Восток" (порт приписки - Невельск, Сахалинская область), на котором находились 20 человек. К концу третьего дня поисково-спасательной операции были обнаружены два плота с пропавшего судна без людей. После этого никаких следов корабля и экипажа спасатели больше не находили. Следствие рассматривает три версии случившегося: нарушение правил судовождения, техническая неисправность судна и погодные условия.

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Приморский край Поиски пропавшего в Японском море судна "Восток"
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