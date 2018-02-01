Рассмотрение дела между "Просвещением" и "Российским учебником" состоится 13 февраля

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Рассмотрение иска, которое было подано издательством "Просвещение" к корпорации "Российский учебник" назначено на 13 февраля. Об этом в четверг сообщил ТАСС генеральный директор корпорации "Российский учебник", генеральный директор "Вентаны-Граф" Александр Брычкин.

"Рассмотрение назначено на 13 февраля. Мы публично не раскрываем стратегию защиты. Со своей стороны мы считаем иск необоснованным и нацеленным на то, чтобы причинить ущерб корпорации "Российский учебник", в частности издательству "Вентана-Граф". Мы уверены, что нам удастся в суде отстоять свою позицию", - отметил Брычкин.

Ранее издательство "Просвещение" подало в Арбитражный суд Москвы иск к издательскому центру "Вентана-Граф" (входит в корпорацию "Российский учебник"), требуя взыскать с него 3,7 млрд рублей за распространение контрафактных товаров и уничтожить весь тираж незаконно выпущенной учебной продукции. В пресс-службе "Просвещения" отметили, что, по их мнению, издательский центр "Вентана-Граф" выпустил несколько сот наименований печатной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком издательства "Просвещение". Всего было выявлено более 500 видов продукции издательского центра "Вентана-Граф", маркированной указанным изображением, считают в издательстве.

В пресс-службе "Российского учебника" сказали, что данный иск является необоснованным, и корпорация будет прорабатывать все возможные правовые механизмы для ответа.

"Просвещение" является старейшим российским издательством, основанным в 1930 году. В федеральный перечень учебников Минобрнауки входит около 480 изданий "Просвещения" из 1305 наименований. Корпорация "Российский учебник" учреждена в 2017 году. В ее состав вошли издательства "Дрофа", "Астрель" "Вентана-Граф", а также цифровая образовательная платформа "Lecta". Портфель учебников "Вентаны-Граф" в федеральном перечне состоит из 188 наименований. В целом у "Российского учебника" 482 наименования в перечне Минобрнауки.