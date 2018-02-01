Лабораторию по испытанию фармпрепаратов для лечения онкологии создадут в Калужской области

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лаборатория по раннему исследованию фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний появится в Обнинске Калужской области. Учреждение позволит ускорить вывод на рынок современных отечественных лекарств, сообщил в четверг журналистам в ходе рабочей поездки в Обнинск замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"С помощью Минпромторга [РФ] мы здесь в ближайшее время откроем уникальное подразделение, по сути дела, лабораторию для раннего исследования фармпрепаратов. То есть все фармпрепараты, которые будут применяться в клинике, должны пройти доклинические и клинические исследования, и потом пройти регистрацию. Без этого он не могут применяться в клинике", - сказал он.

В Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А. Ф. Цыба создается первый в стране медицинский ядерный кластер, частью которого и станет лаборатория. 1 февраля состоялось открытие медицинского центра с оборудованием для безоперационного лечения опухоли головного мозга.

Площадка апробирует современные методы лечения онкологических заболеваний. В частности, по словам Краевого, проходит клиническую апробацию отечественный аппарат протонной терапии. Кроме того, в планах инвесторов - создание современного производства радиофармпрепаратов. "Мы поставили амбициозную цель, чтобы Россия стала экспортером современных радиофармпрепаратов, как диагностических, так и лечебных", - добавил он.

МРНЦ - был основан в 1962 году для разработки и совершенствования методов лучевой диагностики и лучевой терапии, профилактики и лечения лучевых повреждений, изучения биологического и медицинского действия ионизирующего излучения. Центр является ведущим в РФ учреждением по разработке и применению в медицине высокотехнологичных радиологических методов диагностики и лечения больных с онкологическими и неонкологическими заболеваниями. Ежегодно специализированную медицинскую стационарную помощь в нем получают более 11 тыс. пациентов, более 5 тыс. больных получают высокотехнологичную медицинскую помощь.