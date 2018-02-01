Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лабораторию по испытанию фармпрепаратов для лечения онкологии создадут в Калужской области

Общество
1 февраля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Учреждение позволит ускорить вывод на рынок современных отечественных лекарств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Лаборатория по раннему исследованию фармацевтических препаратов для лечения онкологических заболеваний появится в Обнинске Калужской области. Учреждение позволит ускорить вывод на рынок современных отечественных лекарств, сообщил в четверг журналистам в ходе рабочей поездки в Обнинск замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой.

"С помощью Минпромторга [РФ] мы здесь в ближайшее время откроем уникальное подразделение, по сути дела, лабораторию для раннего исследования фармпрепаратов. То есть все фармпрепараты, которые будут применяться в клинике, должны пройти доклинические и клинические исследования, и потом пройти регистрацию. Без этого он не могут применяться в клинике", - сказал он.

В Обнинске на базе Медицинского радиологического научного центра (МРНЦ) им. А. Ф. Цыба создается первый в стране медицинский ядерный кластер, частью которого и станет лаборатория. 1 февраля состоялось открытие медицинского центра с оборудованием для безоперационного лечения опухоли головного мозга.

Площадка апробирует современные методы лечения онкологических заболеваний. В частности, по словам Краевого, проходит клиническую апробацию отечественный аппарат протонной терапии. Кроме того, в планах инвесторов - создание современного производства радиофармпрепаратов. "Мы поставили амбициозную цель, чтобы Россия стала экспортером современных радиофармпрепаратов, как диагностических, так и лечебных", - добавил он.

МРНЦ - был основан в 1962 году для разработки и совершенствования методов лучевой диагностики и лучевой терапии, профилактики и лечения лучевых повреждений, изучения биологического и медицинского действия ионизирующего излучения. Центр является ведущим в РФ учреждением по разработке и применению в медицине высокотехнологичных радиологических методов диагностики и лечения больных с онкологическими и неонкологическими заболеваниями. Ежегодно специализированную медицинскую стационарную помощь в нем получают более 11 тыс. пациентов, более 5 тыс. больных получают высокотехнологичную медицинскую помощь.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Калужская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
5
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
6
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама