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Более 1 тыс. жителей Сирии вернулись домой за неделю

Общество
2 февраля, 0:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

За минувшую неделю было проведено пять гуманитарных акций

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МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Более 1 тыс. жителей Сирии вернулись в свои дома за прошедшую неделю, сообщает в пятницу газета Министерства обороны РФ "Красная звезда".

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По данным ведомства, за минувшую неделю было проведено пять гуманитарных акций, доставлено более 10 тонн продовольствия. Высококвалифицированную медицинскую помощь получили 400 человек, в том числе 59 детей.

Как отмечает Минобороны, в настоящий момент в Сирии в процессе примирения участвуют 2 тыс. 344 населенных пунктов. За прошедшую неделю к процессу перемирия присоединились шесть населенных пунктов: Бурдж-эс-Сама, Альдиба, Расм Шокан, Сафи, Шахраназ, Курса.

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