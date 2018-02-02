Дельфинарий площадью 10 тыс. кв. м откроется в мае в Грозном

ТАСС, 2 февраля. Открытие дельфинария, который станет частью одного из крупнейших в Чечне спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море", запланировано на май 2018 года. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "Вконтакте".

Он выразил уверенность в том, что это "станет настоящим праздником для жителей республики и других субъектов России, и в скором времени сюда станут приезжать тысячи и тысячи гостей со всей страны".

Глава Чечни также сообщил, что уже готовы к запуску коннопарковый клуб "Сира дин" с манежами и школой верховой езды и парк динозавров "Динопарк".

Все объекты создаются за счет внебюджетных инвестиций, подчеркнул Кадыров.

Комплекс "Грозненское море" - один из самых крупных в Чечне наряду с горнолыжным курортом "Ведучи". В комплекс входит несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр "Аква", отдельные пляжи для мужчин и женщин по 2,5 гектара каждый и дельфинарий. В 2015 году на территории комплекса открыли фонтан, длина которого составляет 300 метров, а ширина - 40 метров.