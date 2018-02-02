Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дельфинарий площадью 10 тыс. кв. м откроется в мае в Грозном

Общество
2 февраля, 2:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что это "станет настоящим праздником для жителей республики и других субъектов России"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 2 февраля. Открытие дельфинария, который станет частью одного из крупнейших в Чечне спортивно-оздоровительного и развлекательного комплекса "Грозненское море", запланировано на май 2018 года. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на своей странице "Вконтакте".

Он выразил уверенность в том, что это "станет настоящим праздником для жителей республики и других субъектов России, и в скором времени сюда станут приезжать тысячи и тысячи гостей со всей страны".

Глава Чечни также сообщил, что уже готовы к запуску коннопарковый клуб "Сира дин" с манежами и школой верховой езды и парк динозавров "Динопарк".

Все объекты создаются за счет внебюджетных инвестиций, подчеркнул Кадыров.

Комплекс "Грозненское море" - один из самых крупных в Чечне наряду с горнолыжным курортом "Ведучи". В комплекс входит несколько отелей, плавучий ресторан, спортивно-оздоровительный центр "Аква", отдельные пляжи для мужчин и женщин по 2,5 гектара каждый и дельфинарий. В 2015 году на территории комплекса открыли фонтан, длина которого составляет 300 метров, а ширина - 40 метров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Чечня
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама