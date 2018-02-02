Остров в Шотландии продадут по цене однокомнатной квартиры в Лондоне

ЛОНДОН, 2 февраля. /ТАСС/. Островок с маленьким озером выставлен на продажу на севере Великобритании по цене однокомнатной квартиры в Лондоне, сообщает газета The Independent. Его территория занимает всего 65 акров (около 26 гектаров), и там никто не селился с 1934 года.

Запрашиваемая цена составила £250 тыс. (около $356 тыс.), примерно половину средней стоимости квартир в британской столице. По данным UK House Price Index, квартиру в Лондоне можно приобрести в среднем за £481 тыс. (около $685,5 тыс.).

Остров входит в состав архипелага Шетландских островов, который располагается на северо-востоке Шотландии, и географически он ближе к Норвегии, чем к самой Шотландии. Владельцу острова, согласно плану застройки, будет разрешено построить пирс, несколько новых сельскохозяйственных сооружений, ветряную мельницу с солнечной батареей и приспособления для сбора дождевой воды с крыш, чтобы обеспечить жилье пресной водой. На острове есть пара старых разрушенных домиков, нуждающихся в капитальном ремонте.

"Место с захватывающими пейзажами и богатой флорой и фауной", - гласит объявление на сайте местного агентства недвижимости.

По словам главы агентства Фахада Влади, в Шотландии существуют специальные законы, которые регулируют развитие инфраструктуры на островах, поэтому, как правило, владельцы ограничены в своих действиях.

Как сообщает газета The Sun, за всю карьеру Влади продал около 2 тыс. островов. По его свидетельству, сегодня люди предпочитают арендовать остров, а не приобрести его в личное владение, так как это подразумевает большую ответственность.