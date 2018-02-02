Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.02:
$ 56.04
€ 70.1
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кадыров выступил за введение уголовной ответственности за искажение правды о ВОВ

Общество
2 февраля, 22:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В прошлом году за привлечение к уголовной ответственности за искажение истории и оскорбление ветеранов войны выступил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался за введение в России уголовной ответственности за искажение правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

"Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ", - говорится в сообщении.

Идея о введении наказания за искажение правды о Великой Отечественной войне высказывается не впервые. Так, в мае 2017 года лидер партии "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов выступил за привлечение к уголовной ответственности за искажение истории и оскорбление ветеранов войны. Лидер СР предложил применять эту меру по отношению к действиям, совершенным как на территории РФ, так и заграницей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Великая Отечественная война
Страны
Россия
Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Миронов, Сергей Михайлович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олимпийский чемпион по биатлону Шипулин присоединился к движению Putin Team
2
Лебедев лишен титула чемпиона WBA, пояс будет выставлен в бою Гассиев - Дортикос
3
Жителей Красноярска предупредили о загрязнении воздуха
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
На Севморзаводе сообщили, что переход в федеральную собственность ускорит интеграцию в ОПК
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
Темы дня
Новости партнеров
Реклама