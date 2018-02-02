Кадыров выступил за введение уголовной ответственности за искажение правды о ВОВ

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Чечни Рамзан Кадыров высказался за введение в России уголовной ответственности за искажение правды о Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом он сообщил в пятницу в Twitter.

"Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ", - говорится в сообщении.

Уголовная ответственность должна быть для тех, кто умышленно искажает правду о ВОВ. В Сталинградской битве ежедневно гибли тысячи наших солдат и офицеров, но армия выстояла, разгромила Паулюса, румынские, итальянские дивизии, хорватские подразделения. Вечная слава Героям! — Рамзан Кадыров (@RKadyrov) 2 февраля 2018 г.

Идея о введении наказания за искажение правды о Великой Отечественной войне высказывается не впервые. Так, в мае 2017 года лидер партии "Справедливая Россия" (СР) Сергей Миронов выступил за привлечение к уголовной ответственности за искажение истории и оскорбление ветеранов войны. Лидер СР предложил применять эту меру по отношению к действиям, совершенным как на территории РФ, так и заграницей.