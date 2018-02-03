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В реабилитационном центре в Ингушетии детей-инвалидов будут лечить верховой ездой

Общество
3 февраля, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, февраля. /ТАСС

Директор центра отметил, что иппотерапия "укрепляет мышцы ног, спины, разрабатывает моторику"

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МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Занятия по иппотерапии для детей с ограниченными физическими возможностями будут проводить в реабилитационном центре в Магасе (Ингушетия). Строительство манежа и специализированной дорожки на территории центра начнется весной 2018 года. Об этом ТАСС сообщил директор республиканского реабилитационного центра в городе Магас Хусейн Буружев.

"Мы ждем весны, как потеплеет начнем строительные работы. На территории реабилитационного центра построим специализированную дорожку. Пока с детьми будут заниматься три лошади. За пределами нашего центра мы хотим построить конюшню, хранилища для сена и зерна", - сказал Буружев.

Социальный проект организован реабилитационным центром совместно с благотворительным фондом "Мял". Более 50 воспитанников центра будут получать эти процедуры бесплатно. С ними будут заниматься сотрудники, которые в апреле 2018 года поедут на обучение лечебной верховой езде в Санкт-Петербург.

"Иппотерапия благотворно влияет на психоэмоциональную и костно-мышечную систему. Дети будут кататься на лошадях и общаться с ними. Это будет и психологическая разгрузка, которая поможет улучшить внутреннее состояние детей. Занятия также укрепляют мышцы ног, спины, разрабатывают моторику", - пояснил директор центра.

Кроме того, фонд "Мял" откроет платные процедуры для всех желающих позаниматься или просто прокатиться верхом на лошади. Вырученные деньги пойдут на содержание лошадей и в целом на поддержание проекта.

Проект создания курса иппотерапии на базе республиканского реабилитационного центра был представлен волонтером из благотворительного центра "Мял" на молодежном форуме "Машук-2017", который проходил в Пятигорске.

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