Десятки авиарейсов прибывают с задержкой в аэропорты юга России из-за непогоды в Москве

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Непогода в Москве нарушила работу столичных аэропортов, из-за этого пострадало расписание воздушных гаваней и в регионах. На юге России не смогли вовремя прилететь и улететь десятки рейсов.

Синоптики прогнозируют в выходные в Московском регионе сильный снегопад. В воскресенье ожидается пасмурная погода, северный ветер с порывами 5-10 м/с, на дорогах снежные заносы и гололед. К вечеру в субботу в московских аэропортах из-за метеоусловий были задержаны около 100 рейсов, днем в воскресенье сообщалось более чем о 60 задержанных рейсах и до 20 отмененных.

Сбои в расписании десятков рейсов

Сильнее всего на Юге России задержки сказались на всех четырех аэропортах Краснодарского края. Согласно данным онлайн-табло, в Краснодар за сутки должны были прибыть 25 рейсов, в Сочи - более 30. К 11:00 мск в этих аэропортах, а также в Анапе число опоздавших рейсов и тех, которые планировалось принять с задержкой, достигло почти 30.

Ночью задержки составляли до пяти часов, но многие самолеты прибыли с незначительным опозданием. Сейчас ситуация стабилизируется.

В пресс-службе компании "Базэл Аэро", которая обеспечивает работу аэропортов Кубани, ТАСС сообщали, что пассажиры снабжены водой и питанием, с ними работают представители авиакомпаний.

По пять рейсов на прилет и на вылет задерживают в аэропорту Симферополя. "Задержка около часа. Причина задержек, возможно, связана с метеоусловиями в Москве. В аэропорту Симферополя метеоусловия рабочие, как на вылет, так и на отправку", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Почти без последствий

Меньше непогода сказалась на других южных аэропортах. В Геленджике, куда 4 февраля выполняется только один рейс из Москвы, о задержке пока не сообщали. Не планируется опоздание самолетов из столицы в Элисту и Астрахань. Из последнего города борт планируется отправить с задержкой, но в аэропорту не уточнили, с чем это связано.

В Ростов-на-Дону опоздали несколько рейсов, однако задержка не составила более часа.

Двойная непогода

В Волгограде проблемы возникли не только из-за метеоусловий в Москве, но и по причине непогоды в самом регионе. "В районе аэропорта сложились неблагоприятные метеоусловия - туман, аэропорт работает по фактической погоде", - сказал ТАСС пресс-секретарь авиаузла Ярослав Зимин.

На онлайн-табло сообщается, что в воскресенье задерживается прибытие самолетов компаний S7 и "Аэрофлот" из Москвы, также отменен рейс Etihad Airways из Абу-Даби, который должен был приземлиться в Волгограде в 06:30 мск.

Задержки в СЗФО

Вылет нескольких рейсов из аэропортов Северо-Западного федерального округа в Москву также задерживается из-за снегопада в столице.

"Это связано с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Шереметьево. Мы будем предоставлять пассажирам воду и питание", - сказал ТАСС представитель авиакомпании в аэропорту Архангельска.

До 16:00 мск задержан вылет из Сыктывкара в Москву рейса "Аэрофлота", который по расписанию должен был вылететь в 11:50. Вылет рейса "Аэрофлота" из Архангельска в столицу перенесен с 17:35 на 22:35 мск.

Калининградский аэропорт Храброво работает в штатном режиме, погода позволяет принимать и отправлять самолеты без задержек, однако метеусловия в Москве влияет на график прибытия самолетов из столицы. Об этом ТАСС сообщили в дирекции авиаузла.

"Есть задержки с прибытием рейсов из Москвы по метеоусловиям аэропорта вылета, но самолеты пока летают", - сказал представитель дирекции. Вместе с тем, по его словам, в воскресенье уже отменен вечерний рейс в Калининград из московского аэропорта Шереметьево и его вылет обратно из-за сложных погодных условий в столице.

Ситуация в Сибири и на Урале

Прибытие 12 рейсов из московского аэропорта Домодедово в екатеринбургский аэропорт Кольцово задерживается из-за метеоусловий в столице, сообщается в расписании на онлайн-табло аэропорта.

По данным аэропорта Кольцово, девять рейсов из Домодедова совмещены с рейсом S7-55 авиакомпании S7, еще по решению перевозчика на два часа задерживается рейс U6-267 авиакомпании "Уральские авиалинии".

Также из-за непогоды в столице опаздывают два вечерних рейса из Москвы в Новосибирск и в Красноярск. "Рейс 179 авиакомпании S7, следующий по маршруту Москва (Домодедово) - Новосибирск (Толмачево) еще не вылетел из-за погодных условий", - сообщили в справочной Новосибирского аэропорта.

В справочной Красноярского аэропорта сказали, что рейс 73 авиакомпании S7 вылетел с задержкой примерно на час. "Рейс вылетел с задержкой, расчетное время прибытия 19:30 (15:30 мск)", - сообщили в справочной.

Задерживается, судя по табло, также вылет рейса 1461 компании "Аэрофлот" из Новосибирска в Шереметьево, запланированный на 14:30 мск. "Вылета пока не было. Он сегодня к нам позже прилетел, ждем взлета", - сказали в справочной аэропорта. Рейс 176 авиакомпании S7, следующий из Новосибирска (Толмачево) в Москву (Домодедово), согласно табло, вылетит по расписанию в 16:45 мск, сейчас идет регистрация.

По данным онлайн-табло, на два часа задерживаются рейсы LO-4453 Polish Airlines и DL-9101 Delta Airlines. Они совмещены с рейсом SU-1414 авиакомпании "Аэрофлот", который также задерживается на 2,5 часа. Отменены рейсы SU-1416 "Аэрофлота", KL-2871 компании KLM Royal Dutch Airlines и LO-4451 компании Polish Airlines.

На четыре часа задерживается рейс SU-1423 из Челябинска в Москву, сказано в онлайн-табло челябинского аэропорта.

Снегопад, накрывший Московский регион в субботу, увеличил рекорд многолетних наблюдений за 3 февраля по количеству выпавших осадков на 5,1 мм, сообщили в Гидрометцентре. Высота сугробов в Москве достигла к утру 4 февраля 43 см, сильный снегопад продолжится в городе в воскресенье.

Рейсы из аэропортов ПФО

В аэропортах Приволжского федерального округа задерживаются три авиарейса, еще один отменен. Информацию о задержках сообщают аэропорты Уфы, Казани, Перми.

Снегопад, накрывший московский регион в субботу, стал рекордным, высота сугробов в достигла к утру 4 февраля 43 см, в воскресенье в городе продолжают идти осадки. Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение в столичном регионе на 4-5 февраля, население предупреждают о метели и снежных заносах. Непогода уже привела к гибели человека в Москве в результате падения дерева и порыва линии электропередачи, еще пятеро получили травмы.

"Рейс из Перми в Шереметьево, запланированный на 19:25 (17:25 мск), задерживается, предварительно, на несколько часов. Расчетное время вылета - 5 февраля 00:10 (4 февраля 22:10 мск)", - сообщила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь Международного аэропорта Пермь (Большое Савино) Юлия Отраднова.

Более чем на три часа задерживается рейс "Аэрофлота" 1233 из Уфы в московский аэропорт Шереметьево, который первоначально должен был вылететь в 19:25 по местному времени (17:25 мск). Также авиакомпания отменила рейс 1261 по тому же направлению, запланированный на 23:15 (21:15 мск). По данным онлайн-табло аэропорта Казань, рейс "Аэрофлота" в Москву (Шереметьево), который должен вылететь в воскресенье в 18:15 мск, задерживается до 20:20 мск.

Нижегородский аэропорт Стригино как запасной принял и отправил несколько рейсов, направлявшихся в Москву. "На запасной [аэропорт Стригино] приходили и были отправлены рейсы S7-777 Иркутск - Домодедово, GH216 Горно-Алтайск - Домодедово", - сообщили ТАСС в пресс-службе нижегородского авиаузла.

Два авиарейса в Домодедово в воскресенье также были задержаны в аэропорту Саратова из-за сильного тумана. По сведениям областного Гидрометцентра, 4 февраля видимость в регионе составляет 500 метров и менее. Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду