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СМИ: ЕС выделит €17 млн на приграничное сотрудничество Литвы с Россией

Общество
4 февраля, 18:09 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 4, февраля. /ТАСС

Один миллион евро из этих средств пойдет на ремонт мемориального музея классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса, который находится в Калининградской области

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ВИЛЬНЮС, 4 февраля. /ТАСС/. Евросоюз до 2020 года выделит €17 млн на реализацию совместных проектов Литвы и России в рамках программы приграничного сотрудничества. Об этом сообщила в воскресенье Балтийская служба новостей со ссылкой на пресс-атташе МВД Литвы Каролиса Вайткявичюса.

"Выделяемые средства будут направлены на приведение в порядок объектов культурного наследия в приграничной зоне, на финансирование образовательных и просветительских проектов, а также спасательных работ в случае необходимости их проведения", - сказал он.

Программа приграничного сотрудничества осуществляется с 2004 года. За это время, согласно данным МВД Литвы, реализованы около 220 проектов.

Среди очередных планов важное место занимает ремонт мемориального музея классика литовской литературы Кристийонаса Донелайтиса (1714-1780) в поселке Чистые Пруды Нестеровского района Калининградской области (до середины XX века - деревня Тольминген или Тольминкемис в Восточной Пруссии). На эти цели выделили миллион евро. Предстоит отремонтировать кирху и дом настоятеля, привести в порядок и обновить систему отопления, электропроводку, а также другие коммуникации музея.

Главный литературный труд Донелайтиса - поэма "Времена года". Она стала первым светским произведением на литовском языке, включенным ЮНЕСКО в Список шедевров европейской литературы. Главные темы поэмы - быт литовской деревни, ее люди и природа.

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