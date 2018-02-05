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Продающей свою книгу со сказками пенсионерке из Екатеринбурга сделают сайт

Общество
5 февраля, 17:33 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, февраля. /ТАСС

Вырученные от продажи книг средства пойдут на выпуск большого сборника сказок к 90-летию Веры Сибиревой в августе 2019 года

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© Главные новости Екатеринбурга/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Пенсионерка Вера Сибирева, которая продает написанную ею книгу "Сказки и сказы" на одной из улиц Екатеринбурга, откроет свой сайт, сообщил в понедельник ТАСС владелец сети продовольственных магазинов Артак Акопян, который помогает Сибиревой.

История пенсионерки, которая ежедневно ездит через весь город и стоит на морозе, торгуя книгами со своими сказками, получила широкую огласку.

Погреться женщине негде - по словам Акопяна, ее выгоняют из всех торговых центров, а в одной из торговых точек охранники даже натянули красную ленту, огородив пространство.

По данным местных СМИ, сказки Сибиревой с иллюстрациями ее дочери вышли в 1990-х годах тиражом в 2 тыс. экземпляров, однако продать их тогда не было возможности - от рака умер муж, а впоследствии умерла и дочь.

"Сказка - это мое детство, оно мне ближе, поэтому я обратилась к сказке", - рассказала Сибирева на встрече с читателями.

"Мы много занимаемся благотворительными акциями - адресная помощь пенсионерам, малоимущим, это наша собственная инициатива. Вера Васильевна [Сибирева] продает книги недалеко от нашего магазина, и как-то она и мой знакомый оператор зашли к нам погреться, от него я узнал, что женщину везде гоняют. Она отказывается от помощи, говорит, что она "сталинский" человек и всего добьется сама, не берет денег, у нее нет даже мобильного телефона. Я дал задание своему программисту, мы купили домен и через несколько дней открываем сайт, где будем осуществлять продажу сказок Веры Васильевны", - сказал Акопян.

Он подчеркнул, что вырученные от продажи книг средства пойдут на выпуск большого сборника сказок к 90-летию Сибиревой в августе 2019 года.

Уже сейчас "Сказки и сказы" пользуются большой популярностью, приобрести их хотят как в России, так и за рубежом.

"Мне написали из разных городов, и я уже отправил книги в Москву, Санкт-Петербург, Воронеж, Самару, Ханты-Мансийск, Тюмень. Также сказки Веры Васильевны хотят почитать в Израиле, Катаре, Германии, Франции, Польше", - уточнил собеседник агентства.

Вера Сибирева надеется издать книгу с иллюстрациями дочери в память о ней.

О писательнице

Вера Сибирева родилась в Удмуртии, долгое время работала заведующей в библиотеке МВД в Ижевске, где встретила своего будущего мужа - уральского писателя, журналиста, фронтовика Владимира Сибирева, вместе с которым и переехала в Свердловск (ныне - Екатеринбург).

Всего в библиотеках она проработала более 25 лет. Сказки женщина начала писать уже на пенсии и до сих пор печатает их на машинке, только теперь уже на электрической - подарок поклонников.

Тираж вышедших ранее книг закончился, поэтому планируется их переиздание.

В новое издание войдут еще четыре сказки Сибиревой.

Следующая книга сказок будет называться "Бездонное озеро".

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