Специалисты МГУ окажут экспертную поддержку студентам и преподавателям из Приднестровья

ТИРАСПОЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова организует курсы для студентов и преподавателей из Приднестровья. Об этом говорилось на встрече представителей российского вуза с лидером непризнанной республики Вадимом Красносельским в понедельник.

"У нас есть поручение от нашего ректора, который большой друг Приднестровья, оказать содействие все, которое мы можем", - отметил руководитель делегации МГУ Василий Истратов. По его словам, после встреч с приднестровскими коллегами было решено создать дистанционные курсы для местных студентов и преподавателей. Кроме того, он отметил возможность принимать их на переподготовку в Москве.

По разным данным, в Приднестровье проживают около 200 тысяч россиян. В 2006 году там был проведен референдум, 97% участников которого поддержали курс на сближение с Россией. Хотя эти итоги не были признаны международным сообществом, власти приступили к реализации волеизъявления народа.

В связи с этим местный парламент привел большую часть законов в соответствие с российскими. На образовательные стандарты РФ перешло и местное министерство просвещения. Освоить новые методики приднестровским преподавателям теперь помогают специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. За последние несколько лет на российские средства здесь были построены и оснащены всем необходимым ряд школ, детских садов и больниц.