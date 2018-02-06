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В Париже открылись выставки, посвященные 75-летию победы в Сталинградской битве

Общество
6 февраля, 1:49 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 6, февраля. /ТАСС

Проекты показывают, что от исхода сражения зависело будущее Франции, сказал Леонид Кадышев

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ПАРИЖ, 6 февраля. /ТАСС/. Выставки "Сталинград. Призыв к миру" и "Сталинград в судьбе Франции", приуроченные к 75-й годовщине победы советских войск в Сталинградской битве, открылись в понедельник вечером в Париже. Экспозиции разместились в стенах Российского духовно-культурного православного центре на набережной Бранли.

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По словам руководителя центра Леонида Кадышева, "эти проекты показывают, что будущее Франции зависело от исхода сражения под Сталинградом". "Важно, чтобы новые поколения помнили, что Французская Республика была отомщена именно под Сталинградом, - сказал он. - Победа на Волге открыла путь к возвращению свободы и независимости Франции".

По его словам, республика хранит память о величайшем сражении Второй мировой войны. Имя российского города-героя носят площадь, проспект и станция метро в Париже, улицы в Тулузе, Гренобле, Ницце, других французских городах.

Крупнейшее сражение в истории

Каждый раздел выставки "Сталинград. Призыв к миру" посвящен определенному этапу битвы на Волге - боям на подступах к городу, противостоянию на его улицах, а также наступлению советских войск. В экспозиции представлены документы, плакаты, карты, фотографии, запечатлевшие визиты в город Шарля де Голля (1944 и 1966 годы) и Франсуа Миттерана (1984 год).

Организаторами экспозиции выступили администрациия Волгоградской области, посольство РФ в Париже и Российский духовно-культурный православный центр.

По словам мэра Волгограда Андрея Косолапова, выставка посвящена в том числе и развитию отношений России и Франции, как во время войны, так и в послевоенный период. "Сталинградская битва - это самое крупное сражение за всю историю человечества, самое кровопролитное и жестокое. Подобное никогда не должно повториться", - сказал градоначальник.

Он напомнил, что "в сражении погибли более 2 млн человек с обеих сторон". Мэр отметил, что поисковые бригады продолжают и сегодня находить останки советских солдат на территории области. Так, в прошлом году в центре Волгограда была обнаружена братская могила, в которой находились останки свыше тысячи защитников города. Осенью 2017 года был поднят со дна Волги бронетанкер, в котором были обнаружены останки краснофлотцев.

Сейчас у Волгограда почти полсотни городов-партнеров и побратимов. "Со всеми мы ведем активный диалог", - сказал Косолапов. Не стал исключением французский Дижон, с которым ведется совместная работа в области культуры, искусства, образования.

Франция помнит

Проект "Сталинград в судьбе Франции" является авторской работой участников некоммерческой организации "Сталинградская битва". Выставка представляет собой 25 стендов, подробно описывающих ход сражения. В рамках проекта фонд нашел 92 французских города, в которых увековечен подвиг Сталинграда в названиях улиц, площадей, парков.

Ученый секретарь музея-заповедника "Сталинградская битва" Ольга Червинская подчеркнула, что в создании выставки принимали участие не только сотрудники музея, но и российские и зарубежные историки. "Фотографии и документы, которые отобраны в фондах нашего музея, в российских и зарубежных архивах, рассказывают о сражении, которое продемонстрировало всему миру стойкость и мужество советских солдат, дало надежду на победу над фашизмом", - отметила она.

"Сталинград стал для Франции настоящим символом борьбы за свободу и независимость", - подчеркнула Червинская. Она напомнила, что в 1984 году Волгоград был удостоен ордена Почетного легиона, который сегодня экспонируется в музее Сталинградской битвы.

Участник Движения Сопротивления Пьер Праншер отметил, что "Франция всегда будет благодарна защитникам Сталинграда". "Открывшиеся выставки являются живым свидетельством того, что мы сейчас продолжаем выступать против варварства того времени", - сказал он.

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