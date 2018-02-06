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Полиция Каира задержала танцовщицу из РФ за "подстрекательство к развратным действиям"

Общество
6 февраля, 18:04 UTC+3 КАИР КАИР 6, февраля. /ТАСС

По данным правоохранительных органов, наряд женщины не соответствовал "требованиям к одежде" исполнительниц танцев

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КАИР, 6 февраля. /ТАСС/. Популярная в Египте исполнительница восточных танцев из России, выступающая под псевдонимом "Гаухара" ("Драгоценность"), задержана прокуратурой провинции Гиза для расследования, как утверждают в полиции, ее непристойного поведения во время одного из представлений. Об этом во вторник сообщила в своей электронной версии газета Al-Watan.

Причиной задержания стало распространенное в социальных сетях видео "танца живота" в исполнении "Гаухары", 31-летней россиянки Екатерины Андреевой. Съемка велась в одном из ночных клубов, расположенном на реке Нил в провинции Гиза, часть которой входит в столичный мегаполис Большой Каир. Танцовщице предъявили обвинения в "подстрекательстве к развратным действиям". Специальное подразделение египетской туристической полиции уточнило, что Андреева "выступала полуобнаженная, в платье, которое не соответствует требованиям к одежде танцовщиц" и "без традиционных шорт, обязательных при исполнении этой разновидности восточных танцев".

Расследование и дознание российской танцовщицы проводит прокуратура южной Гизы.

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