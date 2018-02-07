Совет при Совфеде создаст рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации составит неформальный рейтинг губернаторов РФ по их отношению к развитию детского здравоохранения в регионе. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на первом заседании Cовета, посвященном проблемам и перспективам развития инфраструктуры детского здравоохранения.

"У меня родилась такая идея. У нас много рейтинговых агентств различных, у нас много показателей, которые входят в оценку работы губернатора, давайте наш Cовет сделает такой неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению", - сказала Матвиенко.

По ее словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин уже может претендовать на первое место. "За время его губернаторства он действительно приоритетным сделал инфраструктуру детского здравоохранения", - отметила сенатор.

Она добавила, что у каждого региона своя практика и свой опыт и подчеркнула, что в Тульской области власти системно взялись за развитие детского здравоохранения: модернизируются стоматологические кабинеты в школах, ремонтируются поликлиники и больницы.

"Причем это не как-то отрывочно, а в рамках выстроенной программы. Вот мы сделаем такой неформальный рейтинг. Мы будем реально понимать ситуацию на местах. И пусть губернаторы выстроятся в этот рейтинг, а мы будем его озвучивать периодически и, таким образом, поднимать состязательность среди губернаторов в отношении детского здравоохранения", - указала Матвиенко.

Она предложила продумать критерии оценки губернаторов в этой сфере.