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Совет при Совфеде создаст рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению

Общество
7 февраля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко привела в пример меры, которые принимаются для развития инфраструктуры детского здравоохранения в Тульской области

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Совет по региональному здравоохранению при Совете Федерации составит неформальный рейтинг губернаторов РФ по их отношению к развитию детского здравоохранения в регионе. С таким предложением выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на первом заседании Cовета, посвященном проблемам и перспективам развития инфраструктуры детского здравоохранения.

"У меня родилась такая идея. У нас много рейтинговых агентств различных, у нас много показателей, которые входят в оценку работы губернатора, давайте наш Cовет сделает такой неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению", - сказала Матвиенко.

По ее словам, губернатор Тульской области Алексей Дюмин уже может претендовать на первое место. "За время его губернаторства он действительно приоритетным сделал инфраструктуру детского здравоохранения", - отметила сенатор.

Она добавила, что у каждого региона своя практика и свой опыт и подчеркнула, что в Тульской области власти системно взялись за развитие детского здравоохранения: модернизируются стоматологические кабинеты в школах, ремонтируются поликлиники и больницы.

"Причем это не как-то отрывочно, а в рамках выстроенной программы. Вот мы сделаем такой неформальный рейтинг. Мы будем реально понимать ситуацию на местах. И пусть губернаторы выстроятся в этот рейтинг, а мы будем его озвучивать периодически и, таким образом, поднимать состязательность среди губернаторов в отношении детского здравоохранения", - указала Матвиенко.

Она предложила продумать критерии оценки губернаторов в этой сфере.

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Тульская область
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Дюмин, Алексей Геннадьевич Матвиенко, Валентина Ивановна
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