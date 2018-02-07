Госдума приняла закон об оплате госуслуг через МФЦ

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный законопроект, которым разрешается оплачивать государственные и муниципальные услуги не только в отделениях банков или банкоматах, но и напрямую через многофункциональные центры (МФЦ).

На сегодняшний день, согласно документу, оплатить госуслуги можно в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах. Однако, как отмечается в правительственном законопроекте, зачастую они отсутствуют в некоторых территориях, особенно в малонаселенных пунктах.

В этой связи закон "наделяет МФЦ полномочиями по приему денежных средств в счет платы за предоставление муниципальных, а также государственных услуг".