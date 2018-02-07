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Госдума приняла закон об оплате госуслуг через МФЦ

Общество
7 февраля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

На сегодняшний день оплатить госуслуги можно в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении правительственный законопроект, которым разрешается оплачивать государственные и муниципальные услуги не только в отделениях банков или банкоматах, но и напрямую через многофункциональные центры (МФЦ).

На сегодняшний день, согласно документу, оплатить госуслуги можно в отделениях банков, банкоматах и платежных терминалах. Однако, как отмечается в правительственном законопроекте, зачастую они отсутствуют в некоторых территориях, особенно в малонаселенных пунктах.

В этой связи закон "наделяет МФЦ полномочиями по приему денежных средств в счет платы за предоставление муниципальных, а также государственных услуг".

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