Программа привлечения врачей заработает в Мурманской области с 1 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Программа "Арктический доктор", направленная на устранение дефицита медицинских кадров и поддержку врачей в северных регионах, заработает в Мурманской области с 1 июля 2018 года, сообщила журналистам в среду в ходе телемоста в петербургском пресс-центре ТАСС губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

"Мы планируем, что эта программа заработает с 1 июля 2018 года. В этом году мы планируем привлечь 10 врачей", - сказала она.

В рамках проекта предполагается, что прибывающие в медучреждения Арктики врачи в возрасте до 50 лет получают при трудоустройстве выплату в размере 500 тыс. рублей, при заключении пятилетнего контракта после года работы - еще 500 тыс. рублей, а также 1 млн рублей после пяти лет работы. Проект рассчитан на 10 лет. По словам Ковтун, для Мурманской области на этот период потребуется 1,2 млрд рублей, при этом в регионе рассчитывают на софинансирование программы из федерального бюджета.

Среди факторов, побудивших руководство области к разработке программы "Арктический доктор", Ковтун назвала отсутствие в регионе медицинского вуза и острую нехватку врачей. По официальным данным, обеспеченность средним медицинским персоналом по региону составляет 78,4%, обеспеченность врачами - 59%. "Мурманской области требуется 636 врачей. Более 400 специалистов необходимо для амбулаторий и более 150 - для стационаров", - сказала она.

Ковтун отметила, что на данный момент в регион поступило более 30 заявок от потенциальных кандидатов для участия в проекте "Арктический доктор", однако только пять из них соответствуют предъявляемым требованиям. Среди условий - квалификация не ниже первой категории, стаж работы по специальности не ниже 10 лет.

О существующих мерах поддержки

Как рассказала губернатор, в качестве мер поддержки с 1 января 2018 года в Мурманской области увеличили размер единовременной выплаты для приезжающих врачей с 200 тыс. до 500 тыс. рублей, а также увеличили ежеквартальную выплату на покрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги с 10 тыс. до 15 тыс. рублей. По ее мнению, отчасти снижает остроту проблемы целевая подготовка специалистов: в 2017 году для Мурманской области было выделено 76 целевых мест в медицинских вузах страны.

В ноябре 2017 года Ковтун представила инициативу "Арктический доктор" президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства поручил проработать запуск программы с Министерством здравоохранения и Министерством финансов.