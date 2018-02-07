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Недельный эпидемический порог по гриппу превышен в девяти субъектах РФ

Общество
7 февраля, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, февраля. /ТАСС

Роспотребнадзор подчеркнул, что в целом по стране заболеваемость гриппом и ОРВИ остается на низком уровне

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МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на низком уровне, при этом небольшое превышение эпидемического порога заболеваемости зафиксировано в девяти регионах России, сообщает в среду пресс-служба Роспотребнадзора.

"На 5 неделе текущего года (29.01.2018 - 04.02.2018) на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость гриппом и ОРВИ. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом зарегистрировано в 9 субъектах РФ", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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Также в службе отметили, что превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту РФ зафиксировано в 9 городах России.

"В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 11%, аденовирусы - 12%, РС-вирусы - 27%, другие вирусы не гриппозной этиологии - 25%", - уточнили в Роспотребнадзоре.

В Европейском регионе на наличие вирусов гриппа обследовано более 3,9 тыс. проб, из которых доля положительных на вирусы гриппа составила 51,9%. В структуре циркулирующих вирусов гриппа преобладали вирусы гриппа В (66,7% положительных проб), доля вирусов гриппа А составила 33,3%, приводит Роспотребнадзор данные Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний.

"В 8 странах - Люксембурге, Болгарии, Исландии, Ирландии, Италии, Швейцарии, Соединенном Королевстве (Уэльс) и Косово - зарегистрирована высокая интенсивность циркуляции вирусов гриппа", - говорится в сообщении.

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