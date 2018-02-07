Жители Приднестровья несут цветы к представительству РФ в память о погибшем в Сирии пилоте

ТИРАСПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Жители непризнанного Приднестровья несут цветы и зажигают свечи у здания выездного пункта посольства России в Тирасполе в память о погибшем в Сирии летчике Су-25 Романе Филипове.

"Этот героический поступок - пример для нас всех, а особенно для молодого поколения, как нужно любить и защищать родину" - цитирует в среду выступление главы приднестровского движения "Сорок Сороков" Василия Гуска агентство Новости Приднестровья.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой.

Летчику присвоено звание Героя России посмертно.