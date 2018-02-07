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Жители Приднестровья несут цветы к представительству РФ в память о погибшем в Сирии пилоте

Общество
7 февраля, 18:22 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ ТИРАСПОЛЬ 7, февраля. /ТАСС

Глава движения "Сорок Сороков" Василий Гуска заявил, что поступок Романа Филипова - пример того, как нужно любить и защищать родину

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ТИРАСПОЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Жители непризнанного Приднестровья несут цветы и зажигают свечи у здания выездного пункта посольства России в Тирасполе в память о погибшем в Сирии летчике Су-25 Романе Филипове.

"Этот героический поступок - пример для нас всех, а особенно для молодого поколения, как нужно любить и защищать родину" - цитирует в среду выступление главы приднестровского движения "Сорок Сороков" Василия Гуска агентство Новости Приднестровья.

3 февраля над зоной деэскалации "Идлиб" из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит российский штурмовик Су-25 под управлением майора Филипова. Летчик успел катапультироваться, но на земле принял неравный бой с террористами. Будучи окруженным боевиками, Филипов подорвал себя гранатой.

Летчику присвоено звание Героя России посмертно.

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