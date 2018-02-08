Открытый урок "Что ты знаешь о еде?" о развитии АПК пройдет в российских школах

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Открытый урок, посвященный правильному питанию и работе в агропромышленном комплексе, пройдет в четверг в российских школах.

"В продолжение открытого урока с президентом РФ Владимиром Путиным, который прошел 1 сентября 2017 года и набрал около 10 млн просмотров, Минобрнауки России запускает новый цикл уроков по профессиональной навигации для старшеклассников. Открытые уроки будут проходить во время школьных занятий в 10:00 мск. К ним сможет подключиться любой класс в любой точке страны. А ребята из тех часовых поясов, где учебный день уже закончится, смогут принять участие в уроке на компьютере", - сообщили в пресс-службе министерства.

Прямая трансляция будет доступна для всех пользователей на портале "Проектория", а также в группах в социальных сетях проекта. На этих же онлайн-площадках школьники смогут задать вопросы гостям, поучаствовать в голосованиях и конкурсах, пообщаться с экспертами, предложить свою идею профессионалам и бизнесменам, пройти образовательный тест.

Первый цикл уроков будет вестись из Центра прототипирования высокой сложности на базе научно-исследовательского технологического университета МИСиС. В рамках уроков ученые, ректоры вузов и бизнесмены будут рассказывать о том, какие профессии будут самыми модными и востребованными завтра, а какие исчезнут с рынка труда, какие отрасли активнее всего привлекают деньги, что нужно знать и уметь, чтобы сделать карьеру.

Еда и АПК

Открытый урок, который пройдет в четверг, посвящен агропромышленному комплексу. О нем расскажут эксперты, непосредственно работающие в отрасли. "Школьники должны задуматься над тем, что они едят, а также о том, что у нас в России есть огромные возможности, технологии, сорта, которые являются наилучшими источниками человеческого здоровья, а наши ученые уже опережают время в сфере здорового и функционального питания", - сказала ТАСС проректор по непрерывному образованию Мичуринского государственного аграрного университета Елена Симбирских.

В рамках урока она расскажет о Мичуринске (Тамбовская область), единственном в России наукограде в сфере промышленного агрокомплекса, а также о таком понятии, как персонифицированное питание, которое учитывает физиологические потребности каждого конкретного человека.

"Мы поговорим о преимуществах натуральных продуктов перед искусственной пищей, а также попробуем заглянуть в будущее, каким образом будет осуществляться это персонифицированное питание, которое сейчас только разрабатывается, как будут создаваться продукты для персонифицированного питания, каким образом будет составляться рацион человека, как пища будет доставляться человеку, как она будет воздействовать на состояние организма и его физические возможности. Пища станет и лекарством, и источником энергии, и основным пластическим веществом для организма", - считает Симбирских.

Тепличная отрасль

Председатель совета директоров холдинга "Долина овощей" Дмитрий Лапшин добавил, что он в ходе открытого урока постарается популяризировать тепличную отрасль как сегмент АПК.

"К сожалению, бытует такое общее представление, что если кто-то говорит о теплицах, то это на заднем дворе помидоры у бабушки, покрытые пленкой. Школьники просто не представляют, что это такое. Сейчас это современные заводы по производству овощей, в которых используется много IT-технологий, позволяющих автоматизировать процессы и получать очень высокий результат по урожайности", - отметил Лапшин. Он подчеркнул, что сегодня все огурцы и помидоры, которые лежат на полках магазинов зимой, выращены в теплицах.

"Вторая тема, которую хотелось бы затронуть, это технологии производства овощей, чтобы все понимали, что это не какие-то стеклянные огурцы и помидоры, а даже более экологически чистые, чем в открытом грунте. Рассказ также пойдет о профессиях, которые нужны в работе теплиц, это высококвалифицированные специалисты, в том числе в робототехнике", - заключил председатель совета директоров.

Последующие циклы уроков будут посвящены архитектуре и строительству ("Дом, в котором хочется жить"), цифровой экономике ("Нереальная реальность"), здравоохранению ("Спасти жизнь человека"). Они пройдут 15 февраля, 1 и 15 марта соответственно. На очереди и другие отрасли, в которых сегодня происходят революционные изменения.