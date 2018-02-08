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Трое пострадавших при нападении на школу в Улан-Удэ подростков вернулись на учебу

Общество
8 февраля, 5:37 дата обновления: 8 февраля, 5:39 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 8, февраля. /ТАСС

В больнице остаются еще две ученицы, получившие наиболее тяжелые ранения

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УЛАН-УДЭ, 8 февраля. /ТАСС/. Трое из пяти детей, пострадавших при нападении в школе №5 в Улан-Удэ, возобновили учебу после восстановления в больнице. Об этом ТАСС сообщил в четверг директор образовательного учреждения Сергей Разуваев.

Вооруженный топором ученик девятого класса 19 января напал на детей и учительницу в школе № 5 в пригороде Улан-Удэ (поселок Сосновый Бор), после чего поджег учебное помещение и ранил себя ножом. В результате в больницу попали семь человек, включая самого нападавшего и педагога.

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Класс школы в Бурятии отремонтирован после нападения на детей

"Двое семиклассников, выписанные ранее из больницы, возобновили занятия, они сейчас вместе со своим классом находятся в реабилитационном центре "Светлый". Школьники там отдыхают и учатся параллельно, чтобы не отстать от программы. Еще один пострадавший ученик шестого класса, также выписанный из больницы ранее, тоже приступил к занятиям, он ходит на уроки в школу", - сообщил Разуваев.

По его словам, в реабилитационном центре дети находятся с 31 января, они пробудут там в общей сложности 18 дней. Две тяжело пострадавшие ученицы этого класса продолжают лечение в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи им. В. В. Ангапова. По информации медиков, их состояние улучшается.

Выписанная в понедельник учительница русского языка и литературы Ирина Раменская, по словам директора школы, на работу пока не вышла. "В Фонде социального страхования сказали, что ее будут отправлять на реабилитацию. Думаю, как минимум, месяц педагог еще будет восстанавливаться", - отметил Разуваев. Он также сообщил, что ремонт в помещениях, где произошло ЧП, завершен. Отремонтирован и класс, где было совершено нападение, сейчас он доукомплектовывается новой мебелью.

Меры безопасности

За безопасностью в школе №5 в Улан-Удэ будет следить частное охранное предприятие "Викинг", сообщил Разуваев. "Охранник будет дежурить каждый день в рабочее время в основном здании школы, на входе", - сказал он, добавив, что за безопасностью и порядком на трех этажах школы, по установленному порядку, дежурят учителя.

Директор уточнил, что у школы есть также здание начальной школы и филиал в ближайшем поселке Тальцы. "Там, как и в основном здании, установлены тревожные кнопки", - отметил Разуваев.

Кроме того, по его словам, принято решение о выделении школе №5 600 тыс. рублей на приобретение дополнительных 28 камер видеонаблюдения, их установят в основном здании образовательного учреждения. "Вопрос установки видеооборудования в начальной школе и в филиале в Тальцах сейчас прорабатывается", - добавил собеседник.

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