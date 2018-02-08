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Число пользователей портала госуслуг в 2017 году выросло в 2,6 раза

Общество
8 февраля, 17:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, февраля. /ТАСС

По последним данным, порталом пользуются 65 млн человек

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МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Количество зарегистрированных пользователей портала госуслуг в 2017 году увеличилось на 25 млн по сравнению с 2016 годом и составило 65 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба Минкомсвязи.

"Такой впечатляющий рост обеспечила готовность граждан взаимодействовать с государством в электронном виде и возможность оплатить госпошлину за услугу с понижающим коэффициентом 0,7. Изменения в Налоговый кодекс, которые позволяют сэкономить при онлайн-заказе и онлайн-оплате госуслуги, вступили в силу 1 января 2017 года", - приводятся в пресс-релизе слова замглавы Минкомсвязи Алексея Козырева.

Он также отметил, что в 2017 году на портале появилось 207 новых федеральных услуг и их общее число достигло 968. По данным ведомства, наиболее популярными услугами портала стали запрос информации по налоговой и судебной задолженностям, регистрация транспортных средств, оформлению водительских удостоверений, загранпаспорта и регистрации по месту жительства.

Согласно данным Минкомсвязи, в 2017 году через портал было оказано 1,3 млрд госуслуг, что в три раза больше, чем годом ранее. Также в 2017 году в четыре раза вырос объем платежей, совершенных пользователями портала госуслуг, он составил 30,3 млрд рублей.

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