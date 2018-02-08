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Власти Ростовской области проверят причины увольнения замдиректора таганрогского техникума

Общество
8 февраля, 18:22 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, февраля. /ТАСС

Преподавателя уволили из-за дисциплинарных взысканий, сообщили в региональном минобразования

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 февраля. /ТАСС/. Первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов после встречи с преподавателями Таганрогского металлургического техникума поручил региональному минобразования проверить причины увольнения замдиректора учреждения, заслуженного учителя России Виктора Макаренко. Об этом сообщило в четверг управление информационной политики областного правительства.

Ранее местные СМИ сообщили, что Макаренко был уволен после того, как инициативная группа техникума с ним во главе написала обращение в правительство РФ, пожаловавшись на низкую зарплату. Как пояснили ТАСС в пресс-службе минобразования региона, преподавателя уволили из-за дисциплинарных взысканий, решение не связано с обращением. Накануне была создана рабочая группа, которая изучает причины обращения коллектива техникума в правительство и мотивы увольнения учителя.

"Первый замгубернатора области дал ряд поручений министерству образования, потребовал в кратчайшие сроки провести все необходимые процедуры проверки фактов увольнения Макаренко, подготовить предложения по совершенствованию оплаты труда работников образования региона", - говорится в сообщении.

По словам Гуськова, по этому факту подано обращение в госинспекцию по труду в Ростовской области. Кроме того, первый замгубернатора поставил задачу подготовить предложения по перспективам развития техникума.

6 февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в ситуации с увольнением преподавателя и дал соответствующие поручения министру образования и науки РФ Ольге Васильевой и губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Минобрнауки РФ выразило сомнение в том, что руководство техникума поступило правильно, уволив Макаренко.

Сам Макаренко ранее сообщил ТАСС, что намерен оспорить увольнение в суде. 5 февраля прокуратура Ростовской области начала проверку по обращению Макаренко.

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