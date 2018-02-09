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NBC: прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения против Харви Вайнштейна

Общество
9 февраля, 4:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 9, февраля. /ТАСС

Полиция Лос-Анджелеса передала в прокуратуру еще три дела, открытые в отношении продюсера

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Харви Вайнштейн

Харви Вайнштейн

© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT/POOL

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура округа Лос-Анджелес проводит расследования по факту новых обвинений в домогательствах, с которыми выступили в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна три неназванных лица. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

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По его данным, полиция Лос-Анджелеса передала в прокуратуру три дела, открытые в отношении Вайнштейна после подачи соответствующих жалоб. Передача документов в прокуратуру в перспективе означает возможное предъявление официальных обвинений со стороны властей, отмечает канал.

"Три дела, касающиеся господина Вайнштейна, были переданы в наше ведомство 1 февраля и в настоящее время изучаются", - приводит NBC слова представителя прокуратуры Грега Рислинга.

Кто выступил против продюсера с новыми обвинениями, не уточняется. Прокуратура округа Лос-Анджелес уже изучает как минимум два связанных с обвинениями против продюсера дела, которые были ранее переданы ей правоохранительными органами города Беверли-Хиллз. Помимо этого дела, на Вайнштейна также заведены в Нью-Йорке и Лондоне.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек.

После скандала вокруг продюсера в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.

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Скандал вокруг Харви Вайнштейна
Персоны
Хоффман, Дастин Джоли, Анджелина Буш, Джордж (старший)
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