NBC: прокуратура Лос-Анджелеса расследует новые обвинения против Харви Вайнштейна

НЬЮ-ЙОРК, 9 февраля. /ТАСС/. Прокуратура округа Лос-Анджелес проводит расследования по факту новых обвинений в домогательствах, с которыми выступили в отношении американского кинопродюсера Харви Вайнштейна три неназванных лица. Об этом сообщил в четверг телеканал NBC.

По его данным, полиция Лос-Анджелеса передала в прокуратуру три дела, открытые в отношении Вайнштейна после подачи соответствующих жалоб. Передача документов в прокуратуру в перспективе означает возможное предъявление официальных обвинений со стороны властей, отмечает канал.

"Три дела, касающиеся господина Вайнштейна, были переданы в наше ведомство 1 февраля и в настоящее время изучаются", - приводит NBC слова представителя прокуратуры Грега Рислинга.

Кто выступил против продюсера с новыми обвинениями, не уточняется. Прокуратура округа Лос-Анджелес уже изучает как минимум два связанных с обвинениями против продюсера дела, которые были ранее переданы ей правоохранительными органами города Беверли-Хиллз. Помимо этого дела, на Вайнштейна также заведены в Нью-Йорке и Лондоне.

В октябре прошлого года газета The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение примерно 30 лет подвергал домогательствам сотрудниц компаний, где он работал. С обвинениями в его адрес выступили уже более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Ума Турман, Сальма Хайек.

После скандала вокруг продюсера в США началась целая череда обвинений в домогательствах в адрес известных лиц. В приставаниях обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси и Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, экс-президента США Джорджа Буша - старшего, ряд членов американского Конгресса.